Campo das Cebolas vai ter dois dias de concertos gratuitos

O Festival Portas do Mar volta a ocupar a frente ribeirinha com música ao vivo, cruzamentos improváveis e festa comunitária. O cartaz conta com Sam the Kid & Mundo Segundo, The Gift, Ana Lua Caiano e Tcheka com Mário Laginha.

Com nomes como Sam the Kid, Mundo Segundo, The Gift ou Ana Lua Caiano, o Campo das Cebolas vai encher-se música com o Festival Portas do Mar. Este evento gratuito, promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, acontece nos dias 12 e 13 de Setembro.

O destaque vai para a actuação de Mundo Segundo & Sam The Kid, dupla lendária do hip hop nacional que chega ao festival num momento particularmente marcante da carreira: estão prestes a lançar um novo disco, já antecipado por temas como “Brasa”, “Tu não sabes” e “Também faz parte”.

No dia seguinte, a festa continua com The Gift. O grupo de Alcobaça, que já soma mais de três décadas de carreira, traz ao centro de Lisboa a sua pop sofisticada, com direito a sintetizadores em grande plano, projecções e a habitual presença poderosa de Sónia Tavares.

Mas o cartaz não se faz apenas de veteranos. Ana Lua Caiano, uma das vozes mais interessantes da nova música portuguesa, apresenta-se ao vivo com o seu espectáculo de fusão entre tradição e electrónica, onde os samples de recolhas etnográficas convivem com paisagens sonoras e projecções visuais. A artista actua no dia 12, antes de Mundo Segundo & Sam The Kid.

No dia 13, o palco recebe um encontro especial entre o músico cabo-verdiano Tcheka e o português Mário Laginha. Apesar dos diferentes contextos, os dois partilham uma mesma sensibilidade musical, capaz de conjugar morna, jazz e improvisação com uma cumplicidade evidente.

O programa inclui ainda artistas com forte ligação ao território. Beyes, jovem músico de Alfama, leva ao Campo das Cebolas um universo íntimo e experimental, com elementos de spoken word, indie e electrónica. E os Sardinhas com Bigodes, com o seu humor desconcertante e sonoridade festiva inspirada nas tradições populares, prometem um concerto para rir e dançar.

A estes nomes juntam-se tunas académicas de instituições sediadas na freguesia e uma roda de samba que, depois do sucesso do ano passado, volta a animar a zona ribeirinha. Inspirado no Arco das Portas do Mar, antiga entrada da cidade na muralha fernandina, o festival evoca a história ribeirinha de Lisboa, marcada por encontros, chegadas e partidas, propondo uma programação onde tradição e futuro caminham lado a lado. Até Setembro, ainda são esperadas mais algumas novidades.

Campo das Cebolas (Terreiro do Paço). 12-13 Set (Sex-Sáb) 18.00-00.00. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp