Campo de Ourique vai celebrar histórias de “mulheres de referência”

A comunidade Mulheres Incomuns nasceu da vontade das empreendedoras Luísa Bernardes, Susana Castanheira e Vera Margarida Cunha darem a conhecer “os extraordinários percursos e sucessos alcançados pelas mulheres em Portugal”, como se tem dito nas muitas apresentações do projecto, que deu um livro em Novembro de 2023 e tem estado a circular pelo país desde então. Em Maio, será a vez da Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa abrir portas em Campo de Ourique para a liderança no feminino contada a 24 vozes. A sessão está marcada para dia 21, às 11.00, e encerra com uma sessão de autógrafos.

“Criar um movimento na sociedade civil que contribuirá para que a liderança no feminino deixe de ser a excepção ou uma mera questão de quotas”, lê-se em comunicado da iniciativa. “Foi no seio deste propósito e com uma vocação de voluntariado que nasceu uma comunidade de celebração do sucesso feminino e a sua primeira acção: escrever um livro sobre mulheres de referência que se destacam na sociedade pelos seus percursos profissionais e pessoais.”

Editado pelo grupo editorial Vida Económica, Mulheres Incomuns, que já vai na 3.ª edição, é uma obra a 24 vozes: 12 mulheres retratadas por 12 escritoras, que apresentam trajectos pessoais e profissionais muito diversos, da academia ao jornalismo, da economia à política. Parte das receitas geradas pelo livro reverte para a Associação Pista Mágica, uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como organização não governamental para o desenvolvimento. “Partilha dos mesmos ideais do potencial do voluntariado e da cidadania activa, enquanto caminhos para a transformação da sociedade”, justifica-se na mesma nota.

No evento marcado para 21 de Maio, depois das boas-vindas às 11.00, está programada uma intervenção de Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, e um painel de debate moderado por Vera Margarida Cunha, no qual participam a empresária Conceição Zagalo e a executiva Sílvia Nunes, ambas retratadas em Mulheres Incomuns, ao lado de nomes como Céline Abecassis-Moedas (directora da Formação de Executivos da Católica), Cidália Pina Vaz (professora, CEO, investigadora, médica e microbióloga) e Isabel Ferreira (cientista e antiga secretária de Estado do Desenvolvimento Regional), entre outros, que poderá consultar online. A seguir ao debate, está prevista uma sessão de perguntas e respostas, das 12.12 às 12.40.

Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa, Rua Francisco Metrass, 28. 21 Mai, Ter 11.00. Entrada livre

+ Patrícia Reis: “Ninguém aprecia uma mulher que não se cala”