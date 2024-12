Cancelaram o Natal na Lapónia?

Se está à espera de ir à Lapónia este Natal para uma aventura num lugar mágico de Inverno, temos más notícias. A empresa de viagens TUI acaba de cancelar, a curto prazo, uma série de viagens para a região do norte da Finlândia. Porquê? Porque falta um elemento vital à Lapónia neste momento: a neve.

No início de Dezembro, a Lapónia teria normalmente 20 a 30 cm de neve no solo, mas, devido às condições meteorológicas quentes e húmidas fora de época, grande parte da região não tem neve neste momento.

Segundo as notícias, as viagens, que se destinavam à cidade de Kuusamo, foram canceladas devido a esta falta de neve, o que impossibilita a realização de muitas das actividades previstas, como passeios de trenó puxado por huskies, motas de neve, trenós, ski e outros desportos de Inverno.

Para os visitantes, a Lapónia, nesta época do ano, é sinónimo de neve. Conhecida como a terra natal do Pai Natal, este é um cenário de contos de fadas para a quadra natalícia – pense em florestas cobertas de neve, cabanas de madeira acolhedoras e mais renas do que pessoas. “Não se pode vir à Lapónia e não brincar na neve. E não participar numa luta amigável de bolas de neve, nem construir um boneco de neve ou andar de trenó ou aprender a conduzir um skidoo em miniatura”, lê-se no site da TUI.

Quanto à razão pela qual a Lapónia não está coberta de neve neste momento, é provável que se deva às alterações climáticas. Este ano, a Lapónia finlandesa teve o Verão mais quente de que há registo e as temperaturas continuaram a ser mais amenas do que a média no Outono. E não é apenas o caso da Escandinávia. Globalmente, 2024 está a caminho de ser o ano mais quente de que há registo e, como resultado, os padrões climáticos estão a mudar e a tornar-se menos previsíveis.

Aos viajantes que viram as suas viagens à Lapónia canceladas foi oferecida a opção de alterar as suas datas de viagem, incluindo para o próximo Inverno, sem custos adicionais ou de obter um reembolso total.

