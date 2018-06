Candice Renoir está de volta ao AXN

O AXN estreia a sexta temporada de Candice Renoir na quinta-feira.

A comandante Candice Renoir não tem uma vida fácil. Os subordinados alcunharam-na de “Barbie”, não se costuma dar muito bem com as suas superioras, não atina com a vida sentimental e tem quatro filhos a quem tem que dar assistência entre os casos que lhe passam para investigar, nos quais aplica a sua metodologia muito peculiar, feita de intuição, observação e conhecimento dos factos do quotidiano de uma dona de casa e mãe.

Ela é assim uma das poucas polícias capaz de capturar um delinquente por conhecer a composição química de um produto de limpeza, ou de determinar a hora de um assassinato por saber quanto tempo leva um kebab a cozinhar.

A sexta temporada começa com a comandante Candice (Cécile Bois) muito satisfeita. Decidiu cancelar o seu pedido de transferência e, ao que tudo indica, as relações com a sua exigente chefe parecem, finalmente, ser boas. Os criminosos é que não lhe vão dar qualquer descanso.