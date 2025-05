Candidata a vencer a Eurovisão, a francesa Louane vem a Lisboa em 2026

Louane, lusodescendente que é já uma das grandes vozes da música francesa, tem concerto marcado para 16 de Abril do próximo ano no LAV.

A cantora francesa que está a representar França na Eurovisão 2025, Louane, vai actuar em Lisboa no próximo ano, num concerto anunciado para o LAV – Lisboa ao Vivo e marcado para 16 de Abril. A voz de “Maman” é considerada uma das favoritas para vencer o concurso deste ano.

Revelada aos 16 anos no programa The Voice e distinguida com um prémio César pela sua interpretação em La Famille Bélier, Louane conquistou o público com uma voz intensa e uma presença autêntica. Desde então, construiu uma carreira marcada por temas que falam ao coração e reflectem tanto as suas vivências pessoais como as de muitos que a escutam.

Com mais de 3 milhões de álbuns vendidos, Louane é hoje uma das artistas mais acarinhadas em França. O seu percurso começou com Chambre 12, álbum que se tornou duplo diamante impulsionado pelo êxito “Avenir”, e continuou a evoluir com trabalhos como Sentiments, criado em colaboração próxima com os seus fãs. O seu mais recente projecto, Solo, revela um lado mais introspectivo, explorando a dualidade entre fragilidade e força, sombra e luz.

A artista de 28 anos está a traçar um novo capítulo na sua carreira com a participação na 69.ª edição da Eurovisão. A sua participação, com a canção “Maman”, está em terceiro lugar na casa das apostas para vencer a competição.

Os bilhetes estarão disponíveis já esta sexta-feira, 16 de Maio, a partir das 10.00.

LAV – Lisboa ao Vivo. 16 Abr (Qui). 21.00. 30€

