Cannes, Veneza, Berlim e Sundance unem-se em festival de cinema online e gratuito

Durante dez dias, de 29 de Maio a 7 de Junho, o Youtube será palco do We Are One, um festival de cinema gratuito, com transmissões de obras dos festivais mais importantes da sétima arte.

Organizar um festival de cinema online poderia parecer algo impossível até há bem pouco tempo, mas vai mesmo acontecer. Vinte festivais de cinema internacionais, entre os quais se incluem o de Cannes, Veneza, Berlim, Sundance e Tribeca, juntaram-se para criar o We Are One, um festival internacional de cinema que acontece no Youtube, durante dez dias, a partir de 29 de Maio.

A iniciativa é organizada pela Tribeca Enterprises, empresa de Robert De Niro e Jane Rosenthal, responsável pelo Tribeca Film Festival, que se realiza em Nova Iorque. Este festival incluirá longas e curtas-metragens, documentários, debates, música e comédia. A transmissão será gratuita em todo o mundo, através do Youtube e sem publicidade associada. Quem quiser, poderá, no entanto, fazer doações que serão encaminhadas para a Organização Mundial de Saúde e para outras entidades que apoiam o combate à covid-19.

Os filmes que serão disponibilizados em streaming ainda não foram revelados, mas, segundo a organização, citada pela revista Variety, o objectivo será que “todos fiquem com uma ideia do que torna cada um destes festivais tão únicos e que possam apreciar a arte e o poder dos filmes”. O We Are One não tem pretensões de substituir os festivais que se associaram à iniciativa, com alguns deles a terem ainda as suas edições previstas para 2020. É o caso do Festival de Veneza, que deverá realizar-se em Setembro, com algumas limitações, e o de Cannes, que ainda não anunciou em que moldes ocorrerá.

