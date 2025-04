Canta a Outro e Não ao Mesmo: as músicas que ligam diferentes gerações

Lena D’Água vai inaugurar programa que nasce de uma parceria entre a NOS e a SIC, com uma versão do “Mundo” de Milhanas.

Em 1996, o percurso de Lena D’Água e Vítor Milhanas cruzar-se-ia num histórico concerto na Bósnia-Herzegovina, num espectáculo para as tropas portuguesas que foi transmitido em directo para a RTP. Esta não seria a última vez que a voz de “Demagogia” colaboraria com este artista, nem a última vez que o seu percurso se iria cruzar com alguém com este apelido.

Quase trinta anos depois, Lena D’Água traz-nos uma versão de "Mundo" de Milhanas – jovem fadista de 23 anos, filha de Vítor – a propósito de Canta a Outro e Não ao Mesmo. Este é o novo programa que nasce de uma colaboração entre a NOS e a SIC, com direcção artística do radialista Henrique Amaro e o baterista Fred Pinto Ferreira.

O objectivo deste programa – cujo primeiro episódio, protagonizado pela intérprete de Desalmadamente, estreia esta quinta-feira, 10 de Abril – é juntar músicos de língua portuguesa das mais diversas gerações e estilos diferentes, para reinterpretar temas uns dos outros, frente a frente, num ambiente íntimo e especial.

“Já tinha cantado com o pai da Milhanas e, agora, fiquei muito feliz quando escolheram uma música dela para eu interpretar”, confessa à Time Out Lena D’Água, durante a apresentação de Canta a Outro e Não ao Mesmo, que aconteceu na véspera da estreia, no Salva Studios.

“Com a ajuda do Vicente Santos e da Catarina Falcão – membros da minha banda – criámos uma versão e, em três takes, gravámos a música para o programa. Há uma parte do episódio em que a Milhanas entra na sala onde estávamos a actuar e fica a ouvir a canção. Era suposto olhar para ela, mas não consegui. Sabia que me ia comover, porque é uma melodia muito intensa”, revela.

A jovem responsável por De Sombra A Sombra (2023) diz que também se sentiu emocionada quando ouviu “Mundo” a ser interpretado por uma artista que respeita. “Foi um momento mesmo especial. Quando a ouvi fiquei emocionada. No vídeo, até me protegeram porque fiquei em lágrimas. Há uma diferença geracional – a Lena trabalhou com o meu pai – e agora está à minha frente a cantar uma música minha. Isto fez-me sentir que de facto as coisas estão a acontecer, mesmo que lentamente, e estou no bom caminho. Foi muito bonito e especial”, admite.

Milhanas acredita que esta iniciativa pode ser importante para juntar músicos de diferentes épocas e criar um bom ambiente na cena musical. “Pode ter um papel importante e espero que o projeto tenha mais temporadas. É muito importante que os artistas se possam unir. Só o simples facto de nos entregarmos a uma canção que não é nossa, é de uma humildade que é muito bonita e que, às vezes, não acontece tanto quanto deveria na área da música. É muito individualista e na maior parte do tempo estamos mais concentrados nos nossos projectos. Sinto que termos a oportunidade de podermos estar aqui a trocar canções é muito importante”, argumenta.

Ao todo, estarão envolvidos neste projecto 12 convidados, com nomes como Ana Lua Caiano, David Bruno, Romeu Bairos ou Samuel Úria. Os episódios serão lançados quinzenalmente – no YouTube, no Canal de Transmissão da NOS no Instagram e no seu site oficial – às quintas-feiras, às 21.00, e o próximo será protagonizado por Milhanas.

A segunda temporada já está confirmada e o primeiro episódio será com Dino D’Santiago.

