Cantina Flores, ou a farmácia que deu lugar um restaurante mexicano na Praça das Flores

Foi durante muitos anos a morada da Farmácia Confiança e é com confiança que as norte-americanas, Mickey e Mindie Spencer, se propõem a conquistar a Praça das Flores. Depois de terem aberto no ano passado o bar Royal Vessel, a menos de 200 metros daqui, abriram a Cantina Flores, inspirada nas cantinas mexicanas que tão bem conhecem e das quais sentiam já falta. A proposta é servir comida de rua mexicana autêntica, sem fechar a porta à rua e à praça onde estão instaladas.

Francisco Romão Pereira

“Quando alguém nos perguntava do que é que sentíamos mais falta em Portugal, a nossa resposta era sempre a mesma: comida mexicana. E por isso há algum tempo que tínhamos a ideia de abrir um restaurante mexicano”, diz Mindie Spencer, ao lado da irmã gémea. Naturais de Austin, cresceram com o México “nas traseiras”, tendo uma delas vivido 20 anos em Guanajuato. As duas admitem que Lisboa já tem algumas opções neste sentido, mas não sentiam, até agora, que fosse “tão autêntico”. “Não é da forma que esperamos”, aponta Mickey.

Quando perceberam que a farmácia tinha fechado e que aquele espaço estava para venda, não hesitaram e puseram os seus contactos a mexer. A Austin foram buscar o amigo e chef Daniel Brooks, que viajou até Lisboa para fazer o menu e treinar a equipa. “Ele não vive cá, mas veio e esteve dedicado a ensinar-nos tudo e está sempre disponível. Qualquer dia, vamos lá nós ter come ele”, acrescenta Mindie, que não quer que a Cantina Flores seja apenas mais um restaurante mexicano. Prova disso, explica, é o trabalho envolvido em todo o processo.

Francisco Romão Pereira

Tudo o que pode é feito em casa, como acontece com todos os molhos; os produtos mexicanos são comprados na Casa Mexicana de Paulina Gallardo; e em Sintra descobriram o trabalho que o mexicano Yoann Nesme está a fazer com as tortilhas, usando apenas farinha mexicana nixtamalizada e certificada. “Tivemos muita sorte em encontrar alguém a fazer esse processo tão longe do México, porque é bastante complexo, é preciso ter máquinas específicas, usar apenas milho mexicano e não europeu, que é bastante diferente”, elucida Mickey. “Nos comprámos as tortilhas lá e fritamos e cozinhamos aqui.”

Francisco Romão Pereira Chilaquilles

O menu é bastante simples, como acontece numa cantina mexicana, a principal inspiração das irmãs. “Queremos oferecer a possibilidade se comer um taco na rua porque é exatamente o que se faz no México. Era isso que também sentíamos que faltava, uma coisa rápida, mas se quiseres também te podes sentar e comer”, diz Mindie.

O espaço é pequeno e da farmácia ficaram apenas alguns dos armários. Há uma esplanada com três mesas e, ao lado da porta, uma janela onde é possível pedir takeaway. “Todo o menu está disponível para levar. Percebemos que aqui na Praça das Flores, as pessoas gostam de ir buscar o seu vinho, a sua comida e ir para os bancos. Gostam até de experimentar várias coisas de sítios diferentes, está tudo bem.”

Francisco Romão Pereira Taco de camãrão em tempura de cerveja

Mesmo assim, garantem as norte-americanas, há uma ligeira diferença entre o dia e a noite. Com o entardecer, há realmente uma movida que se estende a toda a zona. Já durante o dia, o ambiente é mais tranquilo, daí que tenham pensado em juntar à carta habitual uma outra de brunch.

“O nosso menu funciona todo o dia. É exatamente o mesmo, mas quisemos adicionar o brunch, entre as 11.00 e as 16.00”, explica Mickey, referindo-se, por exemplo, aos “huevos rancheros” (12€), onde o ovo estrelado acompanha com tortilha de milho coberta com feijão preto, molho de chili, natas ácidas, queijo, abacate e pico de gallo. Também há uns “chilaquilles” (12€), que mais não são do que umas tortilhas de milho frescas cozinhadas em salsa vermelha picante e queijo, servidas com feijão preto, natas ácidas, abacate, pico de gallo e ovo estrelado. Há ainda uma opção na carta de brunch que é um menu composto e que por 15€ inclui uma sala de frutas mexicana, um dos pratos da carta, como os já mencionados, e um sumo ou água.

Francisco Romão Pereira Quesadilla de chouriço mexicano e pico de gallo

“Duas pessoas podem até misturar as duas cartas”, sugere Mindie, como quem diz que um taco ou uma quesadilla sabe sempre bem. E são várias as opções: tanto há o habitual taco pastor (4€), com carne de porco marinada grelhada, ananás, cebola roxa e coentros; como um menos habitual apelidado de “arrachera” (5€), com bife grelhado marinado com chimichurri de conetros, pimentos assados e cebola; ou um com camarão em tempura de cerveja (5€), com guacamole, maionese de chipotle, couve cortada e pico de manga; e até um com peixe grelhado, guacamole, maionese de chipotle, couve cortada e pico de manga (5€).

Francisco Romão Pereira

Nas quesadilhas, mais oito opções, como a de chouriço mexicano e pico de gallo (4€) ou a vegetariana com courgete, cogumelos e milho (4€). E, claro está, que não falta o guacamole com totopos (8€). Para acompanhar, o bar é forte nas tequillas e no mezcal e há frozen margaritas (12€) e palomas (12€), mas também opções sem álcool como os sumos caseiros (4€-5€).

Praça das Flores 59 (Príncipe Real). Ter-Dom 12.00-00.00

