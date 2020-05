Capacidade das praias para o Verão já é conhecida

Agência Portuguesa do Ambiente anunciou lotação das praias no Algarve, região do Tejo e Oeste. Praia de Carcavelos, Fonte da Telha e Nazaré têm os areais com maior capacidade.

A lotação das praias para receber banhistas no Verão durante a pandemia já é conhecida. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) divulgou na tarde desta quarta-feira a capacidade das praias do Barlavento e Sotavento algarvios, da região do Tejo e do Oeste. Em breve será anunciado o número de pessoas que as restantes praias no país comportam.

Na região do Tejo, por exemplo, a praia de Carcavelos, concelho de Cascais, terá capacidade para 12.100 pessoas. Já na outra margem do rio, a praia da Fonte da Telha, concelho de Almada, terá espaço para 14.500 banhistas em simultâneo. Para definir a área útil de areal, a APA teve por base critérios como as características biofísicas e faixas de salvaguarda ao risco costeiro, o limite lateral das praias, a influência da maré, e a utilização de uma área de 8,5 m2 por pessoa. No Oeste, a praia da Nazaré terá capacidade para receber 17.100 pessoas.

Nas praias interiores, ou seja, não costeiras, foram tidos em conta os espaços disponíveis para uso balnear (esplanadas, relvados, campos de jogos, piscinas com plataformas flutuantes).

No Algarve, a praia da Rocha, em Portimão, tem capacidade para 8000 ocupantes, e a Meia Praia, em Lagos, para 8700. As praias de Quarteira, de Faro, de Monte Gordo e de Armação de Pêra são indicadas pela APA como tendo potenciais problemas de lotação.

A partir de 6 de Junho, entra em vigor o sistema de sinalética de ocupação das praias, em que o verde indica uma ocupação baixa, o amarelo, uma ocupação elevada, e a cor vermelha, que atingiu a lotação máxima. A informação em tempo real sobre as ocupações das praias em todo o país estará disponível na aplicação InfoPraia (a ser lançada em breve) e no site da APA.

Saiba aqui a lotação das várias praias no país.

