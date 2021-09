Caparica volta a ser palco de cinema ao ar livre em modo drive-in

A segundo edição do Drive In arranca já esta quinta-feira, prolongando-se até domingo, 26 de Setembro, com propostas de cinema ao ar livre para toda a família, em São João da Caparica. As sessões vão decorrer sempre às 21.30, no espaço aberto da unidade hoteleira da Fundação Inatel, promotora desta iniciativa gratuita.

A primeira sessão de cinema drive-in está marcada para 23 de Setembro, com Cruella, da Disney. Com realização de Craig Gillespie, Emma Stone interpreta a vilã e estilista que conhecemos por ser obcecada por fazer casacos da pele de dálmatas. Segue-se, a 24, a longa-metragem animada Raya e o último Dragão. Realizada por Don Hall e Carlos López Estrada, conta a história de uma guerreira solitária, Raya (Kelly Marie Tran, na versão original), que parte em busca do último dragão do título.

Já no sábado, 25 de Setembro, poderá ver ou rever Velocidade Furiosa 9, de Justin Lin, que revela uma trágica querela de juventude entre os irmãos Toretto, Dominic (Vin Diesel) e Jakob (John Cena). No domingo, 26, é a vez de As Rainhas do Desconto. Inspirada numa história real, esta comédia de Aron Gaudet e Gita Pullapilly mostra como as protagonistas Connie (Kristen Bell) e JoJo (Kirby Howell-Baptiste) inventam um esquema para enriquecer à custa de vales de desconto.

A entrada é sempre livre, mas apenas mediante reserva obrigatória para plateia e carro. Para marcar lugar, poderá telefonar de segunda a sexta-feira, entre as 10.00 e as 19.00, para os números 210 027 148 ou 210 072 478.

Inatel Caparica. Avenida Afonso de Albuquerque, São João da Caparica. Qui-Dom 21.30. Entrada livre, mediante reserva obrigatória.

