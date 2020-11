Capitão Fausto estreiam filme-concerto em sessão única nos cinemas

'Sol Posto' é uma actuação serena de uma banda confortável com o que alcançou e com o que ainda aí vem. Estreia-se a 14 de Novembro, em 70 salas de cinema portuguesas.

Numa altura em que a cultura atravessa um período conturbado, os Capitão Fausto, banda lisboeta, apresentam uma proposta inesperada: um filme-concerto que será exibido em 70 salas pelo país, numa sessão única. Sol Posto, realizado por Ricardo Oliveira, chega aos cinemas nacionais a 14 de Novembro com sessão marcada para as 18.00.

A produção é “uma reflexão sobre a passagem do tempo e sobre a sua percepção, como enfrentamos a ideia de um período de ponderação em vez de acção, e de suspensão em vez de concretização”, afirma o grupo de Alvalade numa nota enviada às redacções. Composto por versões inéditas de vários temas, o filme assume-se como um conjunto de três performances gravadas em exclusivo para este propósito, em três momentos diferentes (crepúsculo, noite e alvorada).

“Sol Posto é uma proposta. Se por um lado pretende evocar os mais verosímeis aspectos da experiência de um concerto, torna-se também numa oportunidade de quebrar a barreira física do tradicional palco/plateia”, continua a banda. Para Ricardo Oliveira, o objectivo passa por “que através da lente do cinema se permita aproximar o espectáculo do espectador, não só trazendo este para dentro do palco, mas colocando-o a uma distância que permita uma intimidade quase exagerada”.

Mais que tudo, tendo em conta os tempos incertos que vivemos, este é um filme que mostra um conjunto de músicos que não se deixa angustiar por o que aí vem e que está “em paz com o presente”. “Quando o tempo de tudo o que conhecemos está em suspenso, chega-nos serenidade e um convite à contemplação. Afinal é possível sorrir ou mesmo ser positivo no meio da desordem”, afirmam.

Os bilhetes para assistir ao filme rodado em Setembro deste ano, em Melides, encontram-se à venda em todas as salas nacionais e também podem ser adquiridos na página dos Capitão Fausto.

