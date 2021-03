Carminho sobe ao palco do CCB em Abril

Carminho está de regresso aos concertos. E tem um espectáculo ao vivo no Centro Cultural de Belém marcado para 30 de Abril. O anúncio foi feito esta quinta-feira, na página de Instagram da cantora.

A fadista retoma assim a tournée Maria, prevista para o ano passado e adiada devido à pandemia. “A tour Maria regressa aos palcos. O CCB será o cenário para uma noite que não só terá público ao vivo como online”, refere a artista.

Carminho apresenta Maria, o quinto álbum lançado em 2018 e considerado um dos seus trabalhos mais pessoais, no qual assina pela primeira vez a produção e a escrita de algumas canções. Em 2019, foi nomeado para o prémio britânico Lukas, na categoria de Melhor Disco.

“Um diálogo constante, sempre sintonizado no respeito por tudo aquilo que Carminho aprendeu directamente das suas raízes do fado, respeitando a verdade das palavras e da linguagem tradicional mas, ao mesmo tempo, com um olhar livre e contemporâneo sobre o mundo que a inspira, reinterpretando muito do que aprendeu com o fado desde pequena”, lê-se numa nota de apresentação do espectáculo.

Por agora, estão apenas disponíveis para venda os bilhetes para o espectáculo online (6,50€) no site da cantora ou através da Ticketline.

