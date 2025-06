Carolina Deslandes troca palcos tradicionais pelo Oceanário

Para celebrar o décimo aniversário da exposição “Florestas Submersas”, de Takashi Amano, o Oceanário de Lisboa recebe um miniconcerto exclusivo e intimista da cantora Carolina Deslandes. O espectáculo acontece na noite de 16 de Julho.

“Florestas Submersas” foi idealizada em 2015, com duração inicial prevista para três anos. No entanto, a forte adesão do público transformou a exposição numa presença duradoura no Oceanário. A obra imersiva do aquapaisagista Takashi Amano combina arte e natureza num aquário com 40 metros de comprimento e 160 mil litros de água doce. Areia, troncos, rocha vulcânica e mais de 10 mil organismos vivos compõem este espaço de contemplação da natureza marinha.

O concerto de Carolina Deslandes está marcado para as 21.00 e é limitado a 60 pessoas. Para garantir um lugar, os interessados deverão comprar um bilhete de entrada para o Oceanário na bilheteira oficial online até ao dia 8 e assinalar a opção de participação no concerto no momento da compra. Depois, deverão escrever uma frase original que inclua as palavras “Florestas Submersas” e “Carolina Deslandes”, explicando a razão pela qual desejam assistir a este espectáculo único. Cada vencedor receberá um bilhete duplo.

Esplanada Dom Carlos I (Parque das Nações). 16 Jul (Qua). 21.00. Bilhete Oceanário: 15€ (3 aos 12 anos), 25€ (13 aos 64 anos), 17€ (maiores de 65 anos)