Carolina Deslandes vai dar mini-concerto no Jardim da Estrela

Aulas de yoga, workshops de cerâmica, sessões fotográficas, actividades para crianças e adolescentes, um ciclo de conversas e um mini-concerto de Carolina Deslandes. É este o bolo da programação do 20.º aniversário da Dove. A festa terá lugar nos dias 29 e 30 de Junho, no Jardim da Estrela, e a entrada é gratuita.

No dia 29, a manhã começa às 10.00. O programa inclui uma aula de yoga com a instrutora Inês Picciochi (10.00), workshops de cerâmica com a ceramista Catarina Bicker (Sáb 10.00, 12.30, 15.00 e 17.30), sessões fotográficas com o fotógrafo Pau Storch (Sáb 10.30, 12.30 e 15.00), actividades para crianças e adolescentes (Sáb 10.30, 15.00 e 17.30) e duas conversas, uma sobre beleza (Sáb 11.30) e outra sobre inteligência artificial (Sáb 16.30).

Já no dia 30, o programa volta a arrancar com uma aula de yoga, às 10.00, e inclui mais workshops de cerâmica (Dom 10.00, 12.15, 14.30 e 16.00), sessões fotográficas (Dom 10.00, 12.45 e 15.15), actividades para crianças e adolescentes (Dom 10.00, 14.30 e 16.00) e duas conversas, uma sobre o papel dos influenciadores e marcas (Dom 11.00) e outra sobre os jovens e a saúde mental (Dom 17.00).

Para terminar, haverá ainda um mini-concerto de Carolina Deslandes, a partir das 18.00. A cantora também vai participar na conversa sobre saúde mental, juntamente com a ilustradora Clara Não e a psicóloga Rute Pinto. A moderação será sempre da actriz e psicóloga Carla Andrino.

Jardim da Estrela. 29-30 Jun, Sáb-Dom 10.00. Entrada livre

