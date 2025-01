A entrada gratuita, durante um ano, nas exposições do Museu de Arte Contemporânea e os 30% de desconto nos espectáculos produzidos pelo Centro Cultural de Belém (CCB) já existiam para os portadores do Cartão CCB. Mas, em 2025, esse cartão passa a ser gratuito para pessoas até aos 25 anos, numa aposta da instituição com o intuito de rejuvenescer públicos.

"Com esta medida, a Fundação Centro Cultural de Belém (FCCB) pretende aumentar este segmento de público e potenciar o seu acesso à actividade cultural do CCB, quer no campo das artes performativas e do pensamento, quer das artes visuais, patentes do novo MAC/CCB", informa a fundação através de um comunicado.

Dos 26 aos 64 anos, a anuidade do Cartão CCB é de 50€, para os maiores de 65 anos o valor desce para os 30€, e existe ainda o cartão duplo (para duas pessoas), no valor de 70€.

CCB quer "tocar" públicos mais jovens

Numa altura conturbada da história da instituição, na sequência da exoneração da recém-chegada Francisca Carneiro Fernandes ao lugar de presidente, por iniciativa da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, o CCB vem sublinhar a vontade de se abrir a novos públicos. No comunicado enviado às redacções, a administradora Madalena Reis fala na "programação bastante diversificada e eclética" do próximo ano, e o colega da administração, Delfim Sardo, convoca os números para a conversa. “A análise de bilhética do CCB mostra-nos que é preciso continuarmos a atrair o público mais jovem. Isto consegue-se através de programação que vá ao encontro dos seus interesses artísticos, mas também criando-se condições de democratização no acesso à cultura”, complementa.

Com apostas como o espectáculo Sol em Gémeos, de Filipe Sambado & Luca Argel, em Maio, ou a exposição "31 Mulheres. Uma exposição de Peggy Guggenheim", de Fevereiro a Junho, a administradora Madalena Reis diz esperar "tocar" o público mais jovem.

Além da redução do preço dos bilhetes em produções e co-produções CCB e da entrada ilimitada no Museu de Arte Contemporânea, o cartão de fidelização do CCB permite aceder a descontos em actividades do Serviço Educativo, em formações, visitas guiadas ou conversas com curadores, e inclui a oferta de um bilhete para um espectáculo à escolha no aniversário do portador do cartão, entre outras vantagens.