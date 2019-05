Cartão Lisboa VIVA dá direito a viagens grátis de trotineta

Até ao final do ano a hive oferece 20 minutos de viagens por mês aos portadores de qualquer modalidade do cartão Lisboa VIVA.

A marca que chegou a Lisboa no final de 2018 tem agora uma vantagem sobre as concorrentes ao associar-se à OTLIS – Operadores de Transportes da Região de Lisboa. Uma parceria que a partir de agora dá direito a um total de 20 minutos de passeio por mês a bordo destas trotinetas, sem ter de pagar mais por isso.

Os interessados não precisam de ter um passe mensal instalado no cartão Lisboa VIVA. Qualquer modalidade dá direito a usufruir desta promoção que se estende até ao final de 2019. O caminho para poder andar 20 minutos por mês nas trotinetas sem pagar começa na aplicação para telemóvel: a campanha é válida para os utilizadores que adiram à campanha até 29 de Junho na aplicação da hive e após o registo basta fazer o upload de uma imagem do cartão Lisboa VIVA, o upload de uma selfie e aguardar pela validação das informações.

Em comunicado, a OTLIS reconhece que "novas soluções, principalmente para as gerações mais novas, têm ganhado um peso relevante na escolha" e que por isso mesmo aceitaram o desafio da hive em associarem esta opção ao Lisboa VIVA. "Acreditamos que esta iniciativa será do agrado de muitos já que as ligações entre estações de barco, comboio e metro ou paragens de autocarro e as casas ou o trabalho passam a ter mais uma alternativa viável e sustentável", defende.

Tristan Torres Velat, CEO da hive, no mesmo comunicado, sublinha que a "incorporação de um serviço como o das trotinetes elétricas naquele que é o cartão dos transportes públicos é algo único e pioneiro no mercado" e ajudará a reduzir o congestionamento na cidade de Lisboa.

