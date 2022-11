Casa Brasil Bicentenário chega a Lisboa com arte, gastronomia e muita cultura

Oferecer ao público diferentes perspectivas sobre a construção da identidade brasileira. É esta a ambição maior da Casa Brasil Bicentenário. É lá, na Avenida da Liberdade, a poucos metros da Praça dos Restauradores, que encontramos não só uma exposição temática alusiva aos 200 anos da Proclamação da Independência do Brasil, como uma mostra de empresas brasileiras de diversos sectores e atracções gastronómicas e culturais, como apresentações culinárias, musicais e literárias.

“Com a curadoria de Bruno Simões, um dos mais prestigiados empreendedores culturais em actividade na defesa do design brasileiro contemporâneo, a Casa Brasil Bicentenário visa retratar os últimos 200 anos do Brasil, dando o devido destaque à música, à gastronomia, à pintura, aos produtos e aos serviços únicos do Brasil”, lê-se em comunicado à imprensa.

Organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e pela Embaixada do Brasil em Lisboa, a iniciativa é de entrada gratuita até 13 de Novembro, mas a participação em algumas actividades está sujeita a reserva prévia, uma vez que as vagas são limitadas. É o caso, por exemplo, do happy hour com o Trio Brasileiro de Choro, cujo concerto está marcado para esta segunda-feira, 7 de Novembro, entre as 19.00 e as 20.00. Antes, poderá visitar a exposição e a mostra permanente, entre as 13.00 e as 22.00. À noite também há quase sempre DJ sets.

Entre a agenda, já disponível para consulta online, destacam-se os concertos de Nani Medeiros, cantora brasileira radicada em Lisboa (8 Nov, Ter 17.00-18.00, 19.00-20.00, e 10 Nov, Qui 19.00-20.30); as sessões de show cooking com a chef Tereza Paim (11 Nov, Sex 19.00-20.00) e a chef Guga Rocha (13 Nov, Dom 14.00-15.00); e, claro, o Festival Gastronómico Tempero Brasil, que promete misturar os sabores do Brasil e Portugal (12 Nov, Sáb 16.30-18.00), seguido de uma masterclass com Carlos Lima, do Instituto Brasileiro de Cachaça, e a participação do mixologista Rafael Agapito (12 Nov, Sáb 18.00-19.00).

Casa Brasil Bicentenário. Avenida da Liberdade, 12. Até 13 Nov, 13.00-22.00. Entrada livre.

