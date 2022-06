Casa Fernando Pessoa é palco de três Dias de Poesia

O Lisbon Revisited – Dias de Poesia, que é organizado desde 2018, está de regresso à Casa Fernando Pessoa, onde poetas e leitores vão ter oportunidade de se debruçar sobre livros publicados e por publicar. A programação, que se estende de 24 a 26 de Junho, inclui leituras, conversas e até uma performance que junta música à poesia.

A iniciativa arranca dia 24 de Junho, sexta-feira, pelas 19.00, com leituras por Ana Martins Marques, do Brasil; Felipe Benítez Reyes e Manuel Rivas, de Espanha; Hirondina Joshua, de Moçambique; e João Paulo Esteves da Silva, Maria do Rosário Pedreira, Miguel Cardoso e Tatiana Faia, de Portugal.

No dia seguinte, 25, estão previstas três conversas com Maria de Rosário Pedreira (Sáb, 15.00-16.00), Manuel Rivas e Miguel Cardoso (Sáb 16.30-17.30) e Tatiana Faia e João Paulo Esteves da Silva (18.00-19.00).

Já para domingo, último dia da iniciativa, está marcada uma conversa com Felipe Benítez Reyes (Dom 15.00-16.00), a que se segue Ana Martins Marques e Hirondina Joshua (Dom 16.30-17.30). Pela tarde, entre as 18.30 e as 19.30, Luca Argel oferece ao público uma performance que junta música e poesia.

Casa Fernando Pessoa (Lisboa). 24-28 Jun, Sex 19.00-21.00, Sáb 15.00-19.00, Dom 15.00-19.30. 5€

