Cascais ajuda idosos a passar o Natal em família com rastreios e alojamento

O objectivo principal é quebrar a solidão dos idosos nos lares, mas a medida é também uma ajuda às próprias unidades hoteleiras do concelho. Além de financiar testes de diagnóstico aos idosos residentes nos lares do concelho, a Câmara Municipal de Cascais vai pagar alojamento nas unidades hoteleiras locais para que os idosos possam cumprir um período de quarentena após estarem em contacto com os familiares.

“É uma resposta de toda a comunidade a um problema de humanidade, a de tentar que as famílias possam reunir-se no Natal e quebrar a solidão dos idosos nos lares”, esclarece o presidente da Câmara, Carlos Carreiras, em comunicado publicado no site da autarquia.

Com um investimento municipal entre 300 mil e 400 mil euros, que conta com o apoio de mecenas e a parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais e da Delegação da Cruz Vermelha do Estoril, esta medida, que também serve de reforço à economia local, irá permitir que os idosos possam passar o Natal em família, ao mesmo tempo que antecipa a prevenção de eventuais surtos de Covid-19 no regresso às instituições onde os idosos residem habitualmente.

As candidaturas vão estar abertas a idosos autónomos, cujas famílias residam no concelho de Lisboa, e a autarquia garante ainda que os idosos não vão ter de passar a quarentena sozinhos, uma vez que será também financiada a estadia de um acompanhante. As condições devem ser anunciadas em breve.

Para mais informações, basta contactar a Câmara Municipal de Cascais através de e-mail (atendimento.municipal@cm-cascais.pt) ou por telefone (800 203 186).

+ Coronavírus. Como ajudar durante a pandemia

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana