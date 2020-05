Cascais distribui máscaras gratuitas nos transportes públicos

Voluntários estão, desde quinta-feira, a distribuir máscaras junto aos transportes públicos. Serão ainda instaladas máquinas de venda automática em todo o município.

A Câmara de Cascais começou, nesta quinta-feira, a distribuir gratuitamente máscaras aos utentes dos transportes públicos em todas as estações e principais interfaces rodoviários do concelho. Além desta medida, a autarquia irá instalar 400 máquinas de venda automática com estes equipamentos de protecção em todas as suas freguesias.

Em todas as estações estarão presentes voluntários a distribuir máscaras aos passageiros. Os transportes públicos têm agora uma lotação máxima de dois terços da sua capacidade e está prevista a obrigatoriedade do uso de máscaras, prevendo-se coimas entre os 120 e 350 euros para quem não cumprir.

Enquanto o estado de emergência esteve em vigor, o município disponibilizava máscaras aos seus habitantes por 70 cêntimos, um preço abaixo do praticado no mercado. Agora que foi decretado o estado de calamidade, estes materiais de protecção passam a ter um custo de 25 cêntimos, e podem ser vendidos em conjuntos de quatro, que perfazem um euro.

Aos maiores de 65 anos e a pessoas em situação de fragilidade económica e social, a autarquia disponibiliza gratuitamente estes equipamentos.

