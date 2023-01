Cascais Food Lab leva “Cultura à mesa” com ciclo gastronómico

A Casa de Santa Maria, em Cascais, vai abrir portas para uma “Burns night”, uma noite gastronómica e cultural em honra do aniversário do poeta escocês Robert Burns.

Todos os anos, a 25 de Janeiro, os escoceses reúnem-se para uma Burns supper, onde se celebra a vida e obra do “poeta nacional da Escócia”, Robert Burns. Este ano, a tradição chega mais uma vez a Portugal pela mão do Cascais Food Lab, em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e a St. Andrews Lisbon Society, a única congregação da Igreja da Escócia em Portugal.

Marcada para 25 de Janeiro, a Burns Night terá lugar na Casa de Santa Maria, em Cascais, no âmbito do ciclo “Cultura à mesa”, que pretende dar a conhecer as tradições culturais e gastronómicas dos países com expressão em Cascais, através das várias comunidades de residentes estrangeiros. Com um menu original, desenvolvido de propósito para a ocasião, a iniciativa é de acesso limitado a apenas 30 pessoas.

Se não quiser ficar de fora, o melhor é enviar um e-mail (info@cascaisfoodlab.pt) o mais depressa possível. Entre outras iguarias, o jantar, que custa 110€, inclui haggis, um prato tradicional da cozinha escocesa, que consiste numa mistura de fígado, coração e pulmão de ovelha, triturados e cozidos com aveia e vários temperos. Para acompanhar, não faltará whisky escocês.

Antes, uma lição de História. Na sua obra, Robert Burns contemplou o sério, o romântico e o cómico. Faleceu em 1796, com apenas 37 anos, mas o seu impacto na literatura jamais foi esquecido pelos escoceses. Um ano após a sua morte, amigos do poeta reuniram-se para uma homenagem e foi assim que começou a tradição da Burns night, celebrada no dia do seu nascimento, 25 de Janeiro.

