Cascais Kitchen vai ser palco de festival de música até Novembro

O Cascais Kitchen, o espaço de convívio e restauração do CascaiShopping, está prestes a receber, pela segunda vez consecutiva, uma série de concertos intimistas. A programação arranca esta sexta-feira, 15 de Outubro, com uma actuação do cantor e compositor Luís Represas. Mas há mais e é tudo gratuito.

Na próxima semana, a 22 de outubro, é a vez do cantautor portuense Tiago Nacarato subir ao palco. Na sexta-feira seguinte, 29, Irma traz temas do seu álbum de estreia Primavera. O ciclo de concertos termina a 5 de Novembro com Carolina Deslandes. Todas as actuações acontecem às 19.30, com uma duração aproximada de 60 minutos.

O CascaiShopping Music Fest integra agora a iniciativa Cultura no Centro, lançada este ano pela Sonae Sierra, que está a apostar no reforço do apoio aos artistas e entidades nacionais e regionais de âmbito cultural.

Cascais Kitchen, CascaiShopping (Alcabideche). Sex 19.30. Entrada livre.

