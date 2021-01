Cascais vai ter um cortejo especial no Dia de Reis

Depois dos cortejos de Natal, é a vez de os Reis Magos saírem para as ruas da vila, no dia que em que terminam os festejos natalícios.

O Natal já lá vai. O novo ano já começou, mas em Cascais a quadra festiva é para ser celebrada até ao fim. É por isso que na próxima quarta-feira o Cortejo de Natal da autarquia regressa à rua para festejar o Dia de Reis.

Depois do sucesso do cortejo, que entre 27 de Novembro e 27 de Dezembro percorreu todas as freguesias do concelho, as festividades voltam a sair às ruas da vila a 6 de Janeiro em três horários (10.30, 14.30 e 18.00), com os três reis magos acompanhados pelos seus camelos.

O percurso das 10.30 inicia-se junto à Cidadela, na Av. D Carlos I, passa pela Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, vai ao Largo da Estação e dá a volta. Os restantes percursos podem ser consultados no site do município.

