Castelbel puxou a brasa à sua sardinha e chamou Mariana A Miserável para a ilustrar

O marketing olfactivo resulta mesmo, prova disso é a Castelbel e as suas lojas que não passam despercebidas a ninguém. E também não passam despercebidos os rótulos bem trabalhados e ilustrados da marca que ganharam mais uma colaboração – a de Mariana A Miserável. A ilustradora assina a mais recente edição limitada do icónico Sabonete Sardinha.

Sabonetes e produtos de luxo perfumados são a especialidade desta marca que nasceu em Castelo da Maia, em 1999, para o fabrico artesanal de sabonetes. Entretanto cresceu e é também conhecida pelas velas, papéis perfumados, cremes de mão e corpo. Tudo o que cheire bem, portanto.

“O humor é o melhor remédio para levantar o ânimo. Não um humor qualquer – queríamos algo distinto e, tal como a Castelbel, com um toque artístico, único e muito português”, refere a Castelbel em comunicado. “Resolvemos mergulhar em 2021 de cabeça com uma parceria com a ilustradora portuguesa Mariana A Miserável, célebre pelas suas obras com uma pitada de humor mordaz muito característico”.

Mariana dedica-se desde 2010 à vida dos desenhos com vários projectos no campo da ilustração como livros, publicações, posters, agendas, murais, revistas, exposições e, agora, um sabonete.

O resultado desta colaboração é uma Sardinha Miserável, um produto que é um dos best-sellers da marca feito especialmente para remover os odores desagradáveis – tais como os cheiros de alho ou peixe – das mãos. O formato de soap-on-a-rope mantém-se, assim como o aroma a sais marinhos e limão, só que desta vez vem temperado com uma nova imagem.

“Achei o produto genial, passei a ter o sabonete pendurado na minha cozinha à beira do lava-loiça. Relativamente ao projecto para a embalagem, queria desenhar tudo menos a sardinha, já que esta está presente no formato do sabonete”, conta a ilustradora em comunicado. “O design do packaging foi fulcral para definir o desenho, pois senti necessidade de desenhar o ambiente que anuncia o produto, o mar. E depois juntei-lhe as pessoas e algum humor”.

O sabonete custa 11€ e está à venda exclusivamente na loja online da Castelbel.

