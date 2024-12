Cat Power de regresso a Portugal para cantar Dylan

A norte-americana Cat Power vai marcar presença na próxima edição do festival Jardins do Marquês, em Oeiras, a 29 de junho. A cantautora está a apresentar Sings Dylan '66, que já levou ao Paredes de Coura, este ano. Neste espectáculo, canta versões das músicas do cantor e compositor premiado com o Nobel da Literatura.

Esta nova aventura de Chan Marshall começou em Novembro de 2022, quando ela subiu ao palco do icónico Royal Albert Hall para reinterpretar um dos concertos mais transformadores da história da música. Um ano mais tarde, esta actuação ficou preservada no disco Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert.

Apesar do título, a actuação original aconteceu em Maio de 1966, no Manchester Free Trade Hall. Ficou marcada pela controversa transição de Bob Dylan do acústico para o eléctrico, provocando a ira dos fãs do artista e de puristas do folk.

A primeira parte fica a cabo de Gisela João, assinando um cruzamento de duas das mais importantes vozes femininas das suas gerações, nas suas respectivas línguas.

Os bilhetes já estão à venda, com valores entre os 25€ e os 60€.

Palácio dos Marqueses de Pombal (Oeiras). 29 de junho (Dom). 25€-60€



