‘Catarina e a Beleza de Matar Fascistas’ é uma das peças do ano para a ‘New Yorker’

Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, uma das peças mais conhecidas de Tiago Rodrigues, foi eleita como uma das melhores de 2024 pela The New Yorker. No fim de Janeiro e início de Fevereiro, volta a ser apresentada em Portugal, em Penafiel e Viseu.

A peça, que segue a história de uma família portuguesa que mata fascistas, estreou-se em 2020, no Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, e em 2023, venceu a categoria de Melhor Espectáculo Estrangeiro, tanto nos Prémios UBU, em Itália, como pela Critics Association, em França. Desde a sua estreia, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas tem sido alvo de inúmeros elogios e sempre que é reposta os bilhetes esgotam rapidamente. Aliás, as próximas datas de apresentação no país, no Centro C, em Penafiel, entre 24 e 26 de Janeiro, e no Teatro Viriato, em Viseu, entre 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro, já estão esgotadas.

Fora de Portugal, o espectáculo de Tiago Rodrigues, director do Festival de Avignon, tem percorrido vários pontos do mundo, nomeadamente Nova Iorque, onde se estreou em Julho de 2024, no PS21 – Center for Contemporary Performance, chegando depois, em Novembro, à BAM (Brooklyn Academy of Music). Em qualquer parte em que se apresente, o público costuma reagir ao texto, ora saindo da sala com a peça ainda a decorrer, ora intervindo e interpelando o elenco.

No seguimento destas apresentações, foi eleita como uma das dez melhores peças de teatro do ano, pela revista The New Yorker. "No BAM, a produção foi deliberadamente difícil de assistir e o público gritou a sua fúria. Mas se saíssemos do auditório, saberíamos que teríamos optado por abandonar uma luta", escreveu Helen Shaw, que destacou ainda a performance da actriz Isabel Abreu e os últimos 25 minutos da peça, a sua parte "menos favorita deste ano", "horrível" e "necessária" em simultâneo.

