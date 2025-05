‘Cats’ vai voltar a Portugal no início de 2026

O musical de Andrew Lloyd Webber sobre os Jellicle Cats vai ser apresentado em Lisboa e no Porto em Janeiro do próximo ano.

O musical Cats está de volta a Portugal no início de 2026. Com música de Andrew Lloyd Webber e inspirado na obra Old Possum’s Book of Practical Cats, de T.S. Eliot, o espectáculo sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, de 6 a 11 de Janeiro, e segue depois para o Porto, onde estará em cena na Super Bock Arena de 14 a 18 do mesmo mês.

A narrativa centra-se nos Jellicle Cats, uma tribo de gatos que se reúne anualmente para o Baile Jellicle. É nessa noite que o velho e respeitado Old Deuteronomy escolhe qual dos felinos terá a oportunidade de renascer para uma nova vida. Pelo meio, cada personagem tenta provar que merece ser o escolhido.

Esta é a quinta vez que a produção passa por Portugal, depois de temporadas anteriores em 2004, 2006, 2014 e 2023. Nesta nova digressão internacional, a versão apresentada mantém-se fiel à original que se estreou em Londres em 1981 e que permaneceu em cena no West End durante 21 anos.

Na Broadway, o sucesso prolongou-se por quase duas décadas, somando sete prémios Tony e mais de 80 milhões de espectadores em todo o mundo, com apresentações em mais de 40 países e traduções em 15 línguas.

O musical é da responsabilidade da UAU, que tem apostado na apresentação de grandes espectáculos internacionais em território nacional. Cats junta-se assim a outros títulos de referência que passaram recentemente por Lisboa e Porto, como The Phantom of the Opera e Mamma Mia!. Os bilhetes já se encontram à venda, com preços entre os 30 e os 75 euros.

Sagres Campo Pequeno. 6-11 Jan 2026 (Ter- Dom) 21.00. 30€-75€; Super Bock Arena (Porto). 14-18 Jan (Qua-Dom) 21.00. 35€-75€

