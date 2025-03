CCB celebra Dia Mundial da Poesia e a entrada é gratuita

A 21 de Março assinala-se o Dia Mundial da Poesia. No Centro Cultural de Belém, este género literário é celebrado um dia depois, sábado, com um programa de actividades que vai até ao início da noite. Em todas a entrada é gratuita, apenas limitada à lotação de cada espaço.

O dia começa às 11.30, com um atelier de envolve desenho, pintura, recorte e colagem, dirigido a maiores de seis anos. O desafio é lançado pela ilustradora Rachel Caiano – ler, ouvir e desenhar poesia. A partir de um conjunto de poemas seleccionados, "Um Fio de Poemas" vai guiar os visitantes na tarefa de construir um livro em harmónio, dividido entre a poesia e a ilustração. As inscrições devem ser feitas até dia 18 de Março, através do e-mail: inscrições@ccb.pt.

Entre as 12.00 e as 13.00, Inês Maria Meneses grava, na Sala de Leitura, um podcast especial enquanto conversa com as curadoras responsáveis pelo Dia Mundial da Poesia no CCB – Filipa Leal e Maria do Rosário Pedreira. Depois de almoço, às 14.30, será altura de homenagear Nuno Júdice, na Sala Almada Negreiros. Uma sessão que contará com um filme inédito de Teresa Júdice, leituras de Raquel Marinho e com a participação de Helena Amaral, Luís Filipe Castro Mendes, Ricardo Marques e Rita Taborda Duarte.

Às 15.00, e até às 18.00, Inês Maria Meneses regressa à Sala de Leitura com a Sessão "Poema no Bolso". O holofote estará, na verdade, sobre o público, desafiado a recitar um poema da sua predilecção. Enquanto isso, na Sala Fernando Pessoa, quatro actores de diferentes gerações – Beatriz Brás, Cucha Carvalheiro, Flávia Gusmão e Luís Lucas – darão voz aos versos de poetas de língua portuguesa que morreram nos últimos anos.

A poesia e fado unem-se mais tarde, partindo do livro Esse Fado Vaidoso, antologia sobre fados escritos por poetas, as duas autoras – Aldina Duarte e Maria do Rosário Pedreira – sentam-se à conversa e interrompem-na somente para dar lugar a momentos musicais. É às 17.30, na Sala Luís de Freitas Branco.

Na Sala Sophia de Mello Breyner Andresen, às 19.00, terá lugar um recital de poesia acompanhado pela música. Uma viagem por um século de poesia moderna portuguesa através de três dezenas de poemas seleccionados por João Gesta e recitados por Francisca Bartilotti, Sofia Bodas de Carvalho e Paulo Campos dos Reis. Acompanham ainda a viola campaniça e as leituras de O Gajo e José Anjos, a voz e a guitarra de Romeu Bairos.

Os visitantes poderão ainda espreitar "Não tenhas medo, ouve: é um poema", uma instalação de vídeo que será apresentada ao longo de todo o dia na Sala Maria Helena Vieira da Silva. Também durante todo o dia, o público terá acesso a uma pequena feira do livro na recepção do CCB, um esforço conjunto da Almedina e da Bertrand.

Praça do Império (Belém). Sáb 22 Mar 11.30-20.00. Entrada livre

