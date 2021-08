Centros de vacinação de Loures e Odivelas com DJs no fim-de-semana

Os dois centros do ACES de Loures e Odivelas vão estar abertos entre as 09.00 e a 01.00. A partir das 22.00 vão receber todos os jovens que queiram ser vacinados.

No fim-de-semana, os centros de vacinação contra a covid-19 do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Loures e Odivelas vão funcionar até mais tarde. As portas abrem às 09.00 de sábado, fecham à 01.00 de domingo e a partir das 22.00 vão receber todos os jovens entre os 16 e 17 anos que queiram ser vacinados, sem necessidade de agendamento. E haverá DJs a dar-lhes música.

“Os agentes locais, e que estão na frente de batalha, às vezes propõem-me ideias que eu acho interessantes e que são fora da caixa”, explicou o vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo, responsável pela task force da vacinação contra a covid-19, em entrevista à SIC, na quinta-feira. “Essa ideia foi-me proposta e eu disse ‘claro que sim’.”

A ideia de convencer os mais jovens a serem vacinados, num ambiente mais descontraído e com DJs, não é inédita. Já foi testada em Berlim, mas de acordo com António Alexandre, o director executivo do ACES, citado pelo Diário de Notícias, os planos portugueses tinham sido colocados em marcha antes de ser anunciada a “Lange Nacht des Impfens” (longa noite de vacinação) berlinense.

Inicialmente, segundo a mesma fonte, a intenção era testar esta solução no período dos Santos Populares, mas não foi possível. Só agora. Em Loures, no Pavilhão António Feliciano Bastos, Puto Márcio, da Tia Maria Produções, com obra editada pela Príncipe, vai estar a passar música entre as oito da noite e a uma da manhã. Em Odivelas, no Pavilhão Multiusos, estará o DJ Digar Govinde.

