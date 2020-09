Chá de bolhas, waffles ou a panqueca do Doraemon: há tudo no novo café da Baixa

As marcas Bubble Lab e Hello Bubble Waffle juntaram o melhor das duas numa só: chá de bolhas e waffles gigantes. A carta cresceu com outras propostas japonesas.

Primeiro veio o Bubble Lab, um laboratório com bebidas coloridas com bolhas explosivas, depois o Hello Bubble Waffle, com bubble waffles gigantes e bem recheados. E agora deu-se uma fusão. Anjie, responsável pelas marcas, juntou os dois conceitos num só, na Rua da Prata, na Baixa lisboeta, aprimorou as receitas e juntou mais snacks asiáticos ao menu.

A grande novidade na loja são os dorayaki, as panquecas que eram o lanche favorito do gato cósmico Doraemon (que está bem representado junto à caixa, numa figura que resgata as moedas das gorjetas), recheadas com pasta de feijão vermelho azuki (2,75€), mas disponíveis também numa versão mais ocidental, com nutella (3€).

Acrescentaram também ao menu as panquecas japonesas souflé – muito altas, muito leves e de sabor suave, como se fossem umas nuvens (4,35€). Pode comê-las assim mesmo, simples, ou com um dos toppings à escolha, entre leite condensado (0,50€), mel (0,50€), fruta da época (0,75€) ou pasta de feijão (0,75€).

A oferta também cresceu para quem prefere salgados, com a sanduíche chicken katsu (4,50€) ou os waffles recheados com frango frito (5,50€), queijo ou fiambre. As opções de bubble waffle doce continuam a ser à escolha entre a massa original (3€), matcha (3,50€) ou chocolate (3,50€), à qual pode acrescentar gelados de vários sabores, toppings crocantes ou líquidos.

Os chás de bolhas continuam um dos grandes destaques da casa, sempre com a variante com leite ou sem – a receita original asiática é precisamente um chá de leite, menos doce e feito com leite, chá preto e pérolas de tapioca, que acabam por dar mais textura do que propriamente sabor, com uma textura tipo goma. Depois há outra versão, com bolinhas mais frágeis, que são esferificações que rebentam na boca, de vários sabores, como líchia, maracujá ou caramelo.

Nos milk teas, têm uma série com chá verde matcha preparado no momento (3,75€-3,95€), ao qual pode ser acrescentado sumo de morango caseiro (4,30€) ou caramelo (3,80-4€). Há também variantes do chai latte, sabores clássicos como o taro, o thai tea, baunilha ou chocolate (3,55-3,75€) e os especiais da casa, como o brown sugar milk tea (3,45-3,65€), com um rebordo de açúcar no copo, ou o mango chai (3,55-3,75€). Nestes, pode escolher o tipo de leite que quer, entre vaca ou o vegetal de aveia, e se prefere a bebida fria ou quente.

Entre os chás de fruta, mais suaves e servidos apenas gelados, há sabores base como o maracujá, manga, pêssego, kumquat e limão ou líchia (3,25-3,45€) e depois pode acrescentar bolhas com um outro sabor.

“Aqui estamos a tentar fazer uma versão ligeiramente mais saudável do bubble tea, com puré e sumo de fruta natural e caseiro”, diz Anjie, explicando que sempre que pedir a bebida, além de uma pequena introdução para não se perder dentro de tantas escolhas, pode escolher a quantidade de açúcar que pretende.

Para breve está a chegada dos taiyaki, outra invenção instagramável que já pode ver noutras cidades: trata-se de um bolinho, com uma massa semelhante à dos waffles, em forma de peixe que serve como cone para gelados.

Rua da Prata, 160 (Baixa). 91 171 9811. Ter-Dom 12.00-20.00.

