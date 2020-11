Chef Kiko tem um novo restaurante virtual de comidas saudáveis

Depois de no início da pandemia ter encerrado o seu recém-aberto Boteco na Praça Camões, em Lisboa, o chef Kiko lança agora o seu primeiro restaurante virtual. Chama-se do Kiko – Fresh & Healthy Food, e está disponível a partir desta quinta-feira, exclusivamente na plataforma Uber Eats. O menu reúne as receitas de outros projectos do chef, como A Cevicheria, O Talho ou O Poke.

“Mais do que um restaurante virtual, o do Kiko – Fresh & Healthy Food pretende ser uma experiência com um conjunto de interpretações da cozinha”, informa uma nota de apresentação do projecto. Agora pode pedir os ceviches já conhecidos de corvina (16,90€) ou de salmão (16,30€) ou os pokes de camarão e abacate (14,40€) e de salmão e manga (13,60€). Se preferir carne, pode escolher entre o tártaro de novilho (24,80€) ou o asiático de novilho (22,70€).

Para Mariana Ascensão, directora de comunicação da Uber em Portugal, a nova aposta mostra que a empresa está a “apoiar os restaurantes a testarem novos conceitos, novas marcas, novos menus, sem necessidade de novos investimentos”. E acrescenta: “É com muito orgulho que lançamos este conceito exclusivo com o Chef Kiko com uma seleção de opções de elevada qualidade”.

As encomendas podem ser efectuadas todos os dias, entre as 11.30 e as 23.00. Para celebrar o lançamento, a Uber oferece a taxa de entrega nos pedidos acima de 15€. A oferta é válida até 29 de Novembro.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Os chefs da nova gastronomia lisboeta