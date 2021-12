Chefs on Fire reserva dois dias de festa para Setembro de 2022

O Chefs on Fire, dedicado à cozinha de fogo, anunciou o seu regresso em 2022. A quarta edição do festival gastronómico vai acontecer nos dias 17 e 18 de Setembro. Por enquanto, ainda não há cartaz, mas a avaliar pelo que tem acontecido esperam-se chefs bem conhecidos da nossa praça, bem como uma forte programação musical.

Mantendo os valores da edição passada, considerada o acontecimento do ano pela Time Out, o evento quer ser “o balão de oxigénio dos dias difíceis”, lê-se em comunicado. “2021 foi a nossa oportunidade de mostrarmos a todos, aos nossos convidados, aos nossos parceiros, ao mercado que é possível avançar e fazer uma experiência desta natureza com segurança e qualidade e, mais do que isso, que as pessoas precisavam deste alento”, refere Gonçalo Castel-Branco, criador e produtor executivo.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e até ao fim do ano, o bilhete de um dia (que inclui 10 doses de comida, 5 bebidas e 5 concertos) custa 75€ em vez de 95€. Uma das novidades desta edição é o formato meio bilhete (que inclui apenas 5 doses de comida, 2 bebidas e 5 concertos) pelo preço de 75€. A entrada é livre para crianças até aos 6 anos e dos 6 aos 12, o bilhete custa 25€ (com 5 doses de comida e 2 bebidas).

