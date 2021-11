Chefs Vitor Sobral, Marlene Vieira e Óscar Geadas dispensam apresentador no novo Masterchef

A versão portuguesa do formato criado por Franc Roddam, há mais de 30 anos e já premiado como o “Programa de Cozinha de Maior Sucesso no Mundo”, está prestes a regressar à RTP1, canal em que se estreou em 2011. A partir de 20 de Novembro, o Masterchef Portugal convida todos os bons garfos, com ou sem dotes para a cozinha, a assistir ao popular concurso de cozinheiros amadores. A nova versão, que é exibida todos os sábados às 21.00, não terá apresentador.

Ao longo de 15 semanas, os aspirantes a Masterchef Portugal vão ter de superar uma série de desafios em estúdio e “grandiosas provas em locais tão especiais e emblemáticos do nosso país, da nossa história e das nossas tradições”, lê-se em comunicado. A avaliar a sua performance, estarão os chefs Vitor Sobral (Tasca da Esquina, em Lisboa, e Oficina da Esquina, nos Açores), Marlene Vieira (Zunzum Gastrobar e Food Corner, no Time Out Market) e Óscar Geadas (rosto da estrela Michelin em Trás-os-Montes, no G Pousada).

Entre os critérios tidos em consideração pelos jurados, numa edição que dará destaque e primazia à gastronomia tradicional portuguesa, destaca-se a sustentabilidade na cozinha, o respeito pelos ritmos da natureza e o uso criterioso de produtos sazonais e locais. Mas há mais. Os convidados – que serão outros chefs nacionais e internacionais com provas dadas – prometem trazer conhecimentos e desafios inovadores. O vencedor desta edição terá oportunidade de tirar um curso no Basque Culinary Center, em Espanha. Os restantes três finalistas também vão ter direito a formação, ainda que mais curta, na mesma escola.

Criado originalmente em 1990, o formato britânico conheceu uma nova vida em 2005, primeiro na BBC e depois um pouco por todo o mundo. Em Portugal, o programa estreou em 2011, na RTP, com Sílvia Alberto a apresentar, mas passou para a TVI durante vários anos, onde foi conduzido por Manuel Luís Goucha. A última temporada aconteceu em 2019. Pelo meio, realizaram-se duas edições júnior e uma com celebridades. Ljubomir Stanisic, Justa Nobre, José Cordeiro, Rui Paula, Miguel Rocha Vieira, Kiko Martins e Nuno Bergonse foram alguns dos jurados.

RTP1. A partir de 20 de Novembro. Todos os Sáb 21.00.

+ Descarado é quem aqui vier comer e não ficar para dançar

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana