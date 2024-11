Churros com chocolate de Madrid, com mais de um século, chegam a Lisboa

Inaugurada em Madrid em 1894, a San Ginés já soma 12 lojas por todo o mundo, duas delas em Lisboa: a primeira abriu em Julho no Cais do Sodré, a segunda chegou ao centro comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Outubro. Procurada pelos famosos churros com chocolate, a cafetaria espanhola tornou-se um ponto de encontro geracional. “O meu avô ia a San Ginés com a minha mãe. A minha mãe veio comigo. E hoje, são os meus amigos que levam os filhos”, conta-nos Hilario Caballero García-Vaquero, sobrinho do responsável Pedro Trapote e sócio da marca em Portugal.

Ao percorrermos o espaço do Cais do Sodré, decorado em tons de verde e branco (imagem de marca da casa), salta à vista o “mural da fama”, como refere Hilario, cheio de molduras com fotografias de vários momentos históricos e figuras públicas que passaram pelas primeiras lojas, desde presidentes dos Estados Unidos, a cantores, modelos ou actores. Por estar ao lado de uma discoteca, em Madrid, a San Ginés tem horário alargado – certa noite, viu-se por lá Stevie Wonder “borracho, tomando uns churros”, brinca Hilario.

Além de famosos, como Naomi Campbell, Javier Bardem, Penélope Cruz, Dua Lipa ou Almodovar, também estudantes e amigos se encontram na parede – além de haver registos da época de Natal, momento em que há uma concentração ainda maior de famílias, que chega até a impedir a circulação nas ruas da capital espanhola. Nestas situações, a polícia já teve de intervir.

DR

As estrelas são os churros (para mergulhar em chávenas de chocolate quente, como manda a tradição espanhola, mas também com alternativas como nata, doce de leite, nutella ou açaí) e a sua receita secreta é centenária. O truque talvez esteja no óleo, mudado a cada dois dias. E qualquer um o pode confirmar, através de uma janela no exterior, que permite espreitar a cozinha onde são confeccionados a uma temperatura de 200º.

Mediante o país em que a loja se encontra, o menu é adaptado, incorporando ingredientes locais. Em Lisboa, por exemplo, “não podia faltar o pastel de nata”, afirma Hilario. Existe na versão original e o pastel de nata San Ginés, com chocolate. “Obviamente respeitamos a forma tradicional de o fazer, e não queremos mudar nada que já funciona e que é bom. Mas temos o nosso toque, com o nosso chocolate, e a verdade é que está a sair muito bem”, revela o sócio da marca em Portugal.

Mas nem só de gulodices se faz a carta, cuja variedade vai das paellas às tapas, sandes, gelados e croissants. Sem esquecer o brunch, a mais recente novidade, que tanto dá para uma pessoa (12€), como para duas (20€). Inclui iogurte, fruta, pastel de nata, ovos, presunto, torrada, sumo e café.

DR

Perto da igreja de S.Paulo fica ainda o rooftop da San Ginés, que em breve terá eventos "after work", uma carta exclusiva e cocktails. O espaço apresenta mesas altas e baixas, puffs, guarda-sóis e um balcão. Ao contrário da cafetaria, que remete para um ambiente familiar, o rooftop tem uma vibe mais descontraída, a pedir copos entre amigos.

DR

Tv. São Paulo 9 (Cais do Sodré). Todos os dias 08.30-23.00; Centro Comercial Vasco da Gama (Parque das Nações). Todos os dias 10.00-00.00

