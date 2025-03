Chuva intensa e vento forte: depressão ‘Jana’ deixa Lisboa sob aviso amarelo

Fenómeno meteorológico vai trazer precipitação contínua e intensa durante o fim-de-semana, com especial incidência no sábado.

A depressão Jana aproxima-se de Portugal e deixa Lisboa sob aviso amarelo devido à previsão de chuva intensa, rajadas fortes de vento e agitação marítima. A partir desta sexta-feira, 7 de Março, todos os distritos portugueses ficam sob alerta, com impactos esperados em várias áreas, desde inundações a perturbações na circulação rodoviária.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este fenómeno climatérico vai trazer precipitação contínua e intensa durante todo o fim-de-semana, com especial incidência no sábado, 8 de Março.

Em Lisboa, espera-se que a chuva comece a cair com força a partir do meio-dia de sexta-feira, prolongando-se até à manhã de sábado. As rajadas de vento poderão atingir os 85 a 100 km/h, sobretudo nas zonas litorais e em terrenos mais elevados. A ondulação no mar também vai aumentar, com ondas que podem chegar aos cinco metros.

Os efeitos do mau tempo não se farão sentir apenas na capital. O Norte do país será particularmente afectado, podendo mesmo registar queda de neve nas zonas mais altas. Em Lisboa, as temperaturas vão descer ligeiramente, tanto nas máximas (que não devem ultrapassar os 16ºC) como nas mínimas (que vão chegar aos 8ºC), devido à entrada de uma massa de ar polar.

A Protecção Civil já lançou recomendações para minimizar os impactos da tempestade. Aconselha-se a desobstrução de escoamentos pluviais, a fixação de estruturas que possam ser arrastadas pelo vento e precaução extra na circulação rodoviária, sobretudo em zonas arborizadas e costeiras. A condução defensiva será essencial, dado o risco de lençóis de água nas estradas.

O mau tempo deverá manter-se até segunda-feira, 10 de Março, com melhoria gradual a partir desse dia.

