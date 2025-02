Ciclo de cinema gratuito convida a comer com os olhos

A terceira edição do Claquete – Ciclo de Cinema anda à volta do prato. Até Abril, o Atmosfera M acolhe sessões de filmes subordinados ao tema da gastronomia.

A gastronomia é o ponto de partida para o novo ciclo de cinema organizado pelo Montepio Associação Mutualista. Entre 13 de Fevereiro e 3 de Abril, o espaço cultural Atmosfera M exibe mais de uma mão-cheia de longas-metragens que andam em torno do mesmo tema, mas com diferentes ingredientes. As sessões têm sempre lugar nos finais de tarde de quinta-feira e a entrada é gratuita.

O Claquete – Ciclo de Cinema arranca esta quinta-feira, 13 de Fevereiro, com o filme O Chef (2014), longa-metragem realizada e protagonizada por Jon Favreau sobre um reputado chef que decide cozinhar sobre rodas numa roulote. No final desta sessão inaugural, terá lugar um showcooking liderado pelo chef e cantor Miguel Gameiro. A segunda sessão, marcada para 20 de Fevereiro, leva-nos à Índia, à boleia de A Lancheira (2013), de Ritesh Batra, que dá a conhecer um sistema especial de entrega de comida, sustentado numa espécie de lancheiras conhecidas como “dabba”. Nesta história, um raro erro na entrega resulta numa ligação entre uma jovem dona de casa e um solitário contabilista viúvo. A 27 de Fevereiro, é projectada a comédia Soul Kitchen (2009), do cineasta turco Fatih Akin, sobre um chef greco-alemão que, após uma lesão na coluna, tem de contratar um novo chef e, a mesmo tempo, tentar reconquistar a namorada que se mudou para Xangai.

©DR 'Soul Kitchen' (2009), de Fatih Akin

No dia 20 de Março, o Claquete – Ciclo de Cinema regressa ao Atmosfera M com Quanto Basta (2018), de Francesco Falaschi, uma história que acompanha um chef com três estrelas Michelin que foi preso por agressão e quando sai do encarceramento terá ainda de cumprir serviço comunitário, dando aulas de culinária num centro para jovens autistas, onde constrói uma improvável amizade. Segue-se Uma Pastelaria em Tóquio (2015), de Naomi Kawase, a 27 de Março. Uma saborosa longa-metragem japonesa e uma história de superação sobre o dono de uma pastelaria a caminho da bancarrota que contrata uma idosa detentora de uma deliciosa receita. O ciclo termina a 3 de Abril com os sabores de Ponto de Ebulição (2021), de Philip Barantini, filme britânico passado num dos mais concorridos restaurantes de Londres, o local de trabalho de um chef que balança entre uma crise pessoal e uma profissional.

A entrada em todas as sessões é gratuita, mas a inscrição é obrigatória através do email atmosferam.lisboa@montepio.pt.

Atmosfera M. Rua Castilho, 5. Qui às 18.30. Entrada gratuita

