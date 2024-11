Cidadãos de fora da UE vão ter de pagar mais nestas atracções turísticas

A maioria das cidades tem muitas e boas coisas para fazer, inclusive propostas que não custam um cêntimo. Ainda assim, quando queremos visitar monumentos internacionalmente conhecidos, é comum termos de pagar para entrar. Agora, França vai introduzir uma novidade e, para certas atracções, o preço vai variar consoante a origem dos visitantes.

A ministra da cultura francesa anunciou que pretende vir a cobrar um suplemento de 5€ aos cidadãos de países de fora da União Europeia (UE) que queiram entrar em alguns monumentos nacionais. Rachida Dati diz que o objectivo é financiar a manutenção dessas atracções.

Se for introduzida, a taxa será provavelmente aplicada em primeiro lugar no Louvre, onde os bilhetes custam actualmente 22€, mas locais de interesse como o Palácio de Versalhes e o Museu D’Orsay poderão também ser sujeitos a esse valor acrescentado.

“É normal que um visitante francês pague o mesmo preço pela entrada no Louvre que um visitante brasileiro ou chinês?”, questionou Dati, de acordo com o Standard. “Os franceses não deviam ter de pagar por tudo sozinhos.” No entanto, a proposta não agrada a toda a gente. No Louvre, por exemplo, já se regista alguma apreensão com a ideia de ter de “policiar” os visitantes, verificando se são ou não cidadãos da UE.

Dati está também a considerar a possibilidade de cobrar uma taxa de entrada em Notre Dame, que deverá reabrir em Dezembro, pela primeira vez na história da catedral. O presidente de Paris Centro, Ariel Weil, rejeitou a proposta, afirmando que a ideia de obrigar os fiéis a pagar é “moralmente chocante”. No entanto, outras catedrais famosas, como a de S. Paulo, em Londres, e a Sagrada Família, em Barcelona, cobram a entrada aos visitantes, mas mantêm o culto livre.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook