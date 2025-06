Cidade Escura regressa ao Cine-Teatro Turim com Flak e Minta & The Brook Trout

O Cine-Teatro Turim, em Benfica, vai dar palco à música alternativa portuguesa com a segunda etapa do ciclo Cidade Escura. Entre 18 de Julho e 19 de Dezembro, este projecto propõe um programa mensal de concertos que conta com nomes como Flak, Minta & The Brook Trout ou Inóspita.

O cartaz da nova temporada arranca com redoma (18 de Julho), projecto de Ana Miró que se move entre a electrónica atmosférica e a palavra crua, e prossegue com Inóspita (12 de Setembro), num concerto integrado nas celebrações do aniversário do Cine-Teatro Turim.

A 17 de Outubro sobe ao palco Flak, figura incontornável do rock português, co-fundador de bandas como Rádio Macau e Micro Audio Waves, seguido por Esteves & Vitorino Voador a 14 de Novembro.

O ciclo fecha a 19 de Dezembro com Minta & The Brook Trout em versão solo, com Francisca Cortesão a explorar o formato mais despido das suas canções.

Os bilhetes já estão à venda, com um preço único de 10€ por concerto.

Cine-Teatro Turim (Benfica). 18 Jul-19 de Dez. 10€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp