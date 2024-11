Cidades nórdicas lideram lista dos destinos mais sustentáveis do planeta

Se quer ser um turista mais responsável, um bom ponto de partida é escolher os seus destinos de férias com base nas políticas e nos esforços de sustentabilidade de cada local.

O Global Destination Sustainability Movement Index (GDS) dá uma ajuda. A plataforma avalia a sustentabilidade de destinos em todo o mundo com base em quatro critérios: a estratégia de gestão e coordenação dos recursos e das necessidades do turismo, o desempenho das entidades envolvidas, o progresso social e o desempenho ambiental.

As 40 cidades com melhor pontuação global são consideradas “líderes em sustentabilidade” – e agora sabemos onde estão.

Em primeiro lugar, ficou Helsínquia, que o relatório descreve como “pioneira na sustentabilidade do turismo e da organização de eventos, e que está a encontrar soluções para desafios futuros”. A capital finlandesa obtém 51% da sua electricidade a partir de fontes renováveis e uns impressionantes 88% dos quartos de hotel têm certificação de sustentabilidade. A cidade obtém também bons resultados em matéria de inclusão social, segurança pessoal e percepção da corrupção – leia mais sobre as suas credenciais aqui.

Gotemburgo ficou na segunda posição, com uma pontuação global de 90,83%, e Copenhaga ficou em terceiro lugar com 88,19%. Uma boa demonstração do esforço feito pelos nórdicos no sentido da sustentabilidade. No geral, a Europa saiu-se muito bem, ocupando os seis primeiros lugares, oito dos 10 primeiros e 17 dos 20 primeiros!

Estes são os 20 destinos mais sustentáveis do mundo

Helsínquia, Finlândia Gotemburgo, Suécia Copenhaga, Dinamarca Bergen, Noruega Arthus, Dinamarca Bordéus, França Singapura Oslo, Noruega Belfast, Irlanda do Norte

Sydney, Austrália Aalborg, Dinamarca Glasgow, Escócia Zurique, Suíça Bilbau, Espanha Lyon, França Goyang, Coreia do Sul Reiquiavique, Islândia Middelfart, Dinamarca Kerry, Irlanda Paris, França

Recentemente, demos conta dos melhores (e piores) países do mundo na conservação da natureza e pode ler as nossas dicas sobre como ser um turista mais sustentável aqui.

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp