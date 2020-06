Cinco Lounge vai reabrir com cocktails à pressão

Dave Palethorpe, guru dos cocktails de Lisboa e fundador do Cinco Lounge, vai reabrir com uma novidade: cocktails que saem de torneiras.

Os bares continuam em stand-by mas planos para a reabertura não faltam. No caso do Cinco Lounge, a funcionar no Príncipe Real desde Outubro de 2004, quando os cocktails ainda não faziam parte dos hábitos nocturnos dos alfacinhas, vai incluir uma nova experiência: cocktails à pressão, que saem de cinco torneiras.

Uma ideia antiga que agora, com o encerramento devido à pandemia, foi posta finalmente em prática. O objectivo de Dave era lançar os cocktails de torneira num bar novo, também no Príncipe Real, ainda este ano – "bem perto do Cinco" –, mas as obras ainda não começaram. "Andamos a trabalhar nisso há algum tempo e decidimos fazê-los agora no Cinco, assim que reabrirmos."

Quem conhece o bar sabe que criatividade não falta e que com os cocktails já tentaram um pouco de tudo. "Por exemplo, um gin tónico. Fazemos o nosso gin, fazemos a nossa tónica: o único problema que tínhamos era a controlar as bolhas [de gás]. Agora já conseguimos."

Com os cocktails em torneira, o bar não se quer afastar dos cocktails tradicionais. "Não estou a dizer que isto é a maneira de andar para a frente", continua Dave. "Mas é uma boa ideia para agora. Não tocas nos ingredientes, não há muito contacto. A única coisa que temos de fazer quando servimos o cliente é abrir a torneira. Não temos de usar garrafas, não temos de limpar shakers, não temos de usar gelo, nem de usar muito equipamento."

Parece simples, mas há anos de estudo e muito trabalho de bastidores até se conseguir controlar, por exemplo, o tamanho das bolhas de gás.

Uma das inspirações para esta nova criação do bar foi a empresa norueguesa Taptails, especialista em cocktails à pressão, com invenções como mojitos, piñas coladas, aperol spritz ou mai tai de torneira. Nos Estados Unidos, os tap cocktails são mais comuns. Aliás, em Bushwick, Nova Iorque, o bar Yours Sincerely apenas serve cocktails à pressão.

Por cá, assim que reabrir, o Cinco Lounge terá um menu novo, mais reduzido, com aproximadamente 20 cocktails, além dos de torneira: em princípio um gin tónico, um cocktail do novo menu, com vinho e pêssego, e variações de Negroni, Manhattan ou Expresso Martini.

Os preços são ligeiramente mais baratos, entre os 5 e os 8 euros. A grande questão é quando poderá o bar abrir. Portas e torneiras.

Cinco Lounge, Rua Ruben A. Leitão, 17-A (Príncipe Real, Lisboa)

