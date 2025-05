Cinema ao ar livre estende-se até ao areal da Caparica

Depois do Palácio do Grilo e da Igreja da Graça, o Black Cat Cinema vence o Tejo e soma a Praia de São João da Caparica aos locais que este ano recebem as sessões de cinema ao ar livre. O restaurante-bar Bicho d’Água é o parceiro de serviço.

A primeira sessão está marcada para 7 de Junho, num arranque bem próximo das estrelas com o filme Top Gun: Ases Indomáveis (1986), à qual se seguirão mais seis, até ao dia 26 de Julho, altura em que será exibido o filme O Náufrago (2000), com Tom Hanks perdido numa ilha deserta. Pelo meio, o areal junto ao Bicho d’Água recebe os filmes A Praia (14 de Junho), La La Land (21 de Junho), Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos (28 de Junho), Triângulo da Tristeza (5 de Julho) e (500) Dias com Summer (12 de Julho).

Cada uma destas datas corresponde a um sábado e as portas abrem às 19.00, para quem quiser apreciar comida e bebidas acompanhadas do pôr-do-sol. Os filmes começam a ser exibidos às 21.00. Os bilhetes são vendidos no site do Black Cat Cinema.

Bicho d’Água. Praia de São João da Caparica. Sáb 19.00 Bilhetes: Filme: 14,50€/ Filme + cocktail: 19,99€

