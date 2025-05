Cinema, debates e bem-estar: tudo o que precisa saber sobre o festival Mental

É a 9.ª edição do festival, que acontece no Cinema São Jorge de 22 a 25 de Maio. O programa inclui filmes, debates e workshops.

Nos dias 22 a 25 de Maio, o festival Mental regressa para uma nona edição, desenvolvida em colaboração com a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. A programação, que se expande para diversas áreas de Lisboa, traz uma selecção de filmes, workshops, debates e performances para celebrar novas ideias e perspectivas acerca da saúde mental.

No Cinema São Jorge, o destaque é a Mostra Internacional de Curtas-Metragens, que abre o festival no dia 22 de Maio, às 10.30, seguida de uma sessão de Q&A orientada por Francisco Costa, programador do festival, e Maria João Barros, psicóloga clínica. A primeira sessão é voltada para o público jovem e os bilhetes custam 2€. A mostra decorre até 25 de Maio, sempre às 18.00, com bilhetes a 6€.

No átrio, o Prémio M-Cinema será entregue a Interchange, de José Camargo, no dia 22 às 18.00, com a presença do realizador. É a primeira vez que o festival entrega um prémio, e quer celebrar não apenas o cinema, mas a sua capacidade de nos transformar. A exibição do filme premiado acontece no dia 23, às 18.00.

Os M-Talks, seguidos de filmes temáticos, serão debates de grande destaque na programação. Neste ambiente que reúne jornalistas, historiadores, psicólogos e outros profissionais da saúde, debate-se o bullying, o luto, a guerra e o conflito. Os filmes escolhidos para seguir o debate são Close, do cineasta belga Lucas Dhont, e Civil War, do norte-americano Alex Garland, realizador de Ex Machina. As sessões acontecem nos dias 23 e 24 de Maio, às 21.00. Os bilhetes começam nos 5€.

Além dos filmes, o Festival também lança uma inovadora plataforma, chamada M-Click, que servirá como local de partilha de ideias disruptivas sobre saúde mental. Entre os convidados estão investigadores, autores, psicólogos e professores, que vão partilhar diferentes perspectivas. Esta iniciativa quer transformar a abordagem usual dos desafios da mente humana, e trazer novos ângulos sobre a saúde mental. Acontece a 22 de Maio, às 21.00. A entrada é livre.

Para os mais crescidos, também há workshops no programa. O M-Sénior traz exercícios de memória, concentração, coordenação motora e mental dedicados à terceira idade, liderados por Mafalda Sacchetti. Este workshop promete auxiliar no controlo de ansiedade física e mental através de técnicas de relaxamento, e promover a auto-estima e o amor próprio. Acontece a 24 de Maio às 15.00, com entrada gratuita.

Já na dança, o projeto do Centro de Apoio Social do Pisão apresenta o espectáculo (Re) Pensar O Corpo no dia 25 de Maio, às 16.30, com custo de 2€. O projecto é desenvolvido com o colectivo Paraíso, envolvendo residentes com psicopatologia, e quer investigar o corpo como meio de ligação, interacção e transformação.

Jean-Pierre de Oliveira, um dos convidados do M-Click, retorna ao São Jorge no dia 23 de Maio com uma aula de Hatha Yoga Funcional. Fundador do Yoga Spirit, o professor tem mais de 15 anos de experiência e combina técnicas de yoga, sofrologia e respiração consciente para promover o bem-estar físico e emocional. O workshop começa às 18.45, com duração de 1.15 e custo de 2€.

No hall do Cinema, estará visível durante todo o festival a instalação de arte Portal Mental_Como se Está a Sentir?, da artista multimedia Carlotta Premazzi. A experiência de Realidade Aumentada convida a uma reflexão profunda quem aponta o telemóvel ao texto no espelho. Para interagir, basta instalar a aplicação gratuita Artivive e assistir o vídeo que surge na tela do smartphone.

Para encerrar o festival em grande, a artista Mimicat protagoniza o segmento musical My Story / My Song, no qual apresenta canções que marcaram sua carreira e partilha suas experiências com o público. Acontece no dia 25 de Maio às 21.00, com o custo de 7€.

Enquanto isso, em Telheiras

O Auditório Orlando Ribeiro, em Telheiras, recebe a exposição de pintura e escultura "Arte Livre". As obras reflectem os olhares pessoais sobre o mundo e a arte dos utentes da Obra Social do Pousal. As peças serão expostas no dia 24 de Maio às 16.00, com entrada livre. Também no Auditório, a Unidade W+ da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa encena a peça P.E.R.D.A, “uma história de uma adolescência que mergulhou e (se) encontrou (n)um Trauma”. Acontece no dia 24 de Maio, às 17.00, com o custo de 3€.

Já o Parque Hortícola de Telheiras recebe actividades para famílias e crianças no dia 25 de Maio. Em um dos workshops do M-Júnior, chamado “Pequenas partes de mim”, os miúdos passeiam pelo jardim, observando os elementos que os rodeiam e criando seres híbridos entre pessoas e plantas por meio de colagem, desenho e pintura. Num outro, com uma verdadeira “Caça às sombras", toda a família embarca em uma brincadeira emocionante para estimular a criatividade. Os workshops acontecem no dia 25 de Maio, às 10:30 e 14:30, e têm entrada livre.

O Mental na atmosfera m

Em 23 de Maio, Liliane Viegas orienta um workshop de Sensibilização à Dança Movimento Terapia (DMT), uma intervenção terapêutica que utiliza o movimento para facilitar a expressão emocional. Acontece às 11.00 na atmosfera m, no Rato, e tem entrada livre, aberto para pessoas com ou sem prática em movimento.

Também no Rato, no dia 23, acontece às 17.30 o lançamento do livro Sal Amargo, da artista plástica portuguesa Rita Ventura. Inspirada por Lisboa, o universo criado pela artista é vívido e expressivo, repleto de personagens e animais que, juntos, denunciam a vida moderna. A obra também conta com ilustrações do artista João Gaia. O lançamento tem entrada gratuita.

Vários Locais (Lisboa). 22-25 Mai Qui-Dom vários horários. Desde 2€

