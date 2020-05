Cinema Ideal reabre com duas estreias que celebram o fim da Segunda Guerra Mundial

Uma Vida Alemã e Quem Escreverá A Nossa História, ambos com estreia agendada para Maio, altura do 75.º aniversário do final do conflito, vão agora assinalar o regresso do Cinema Ideal ao activo. Para ver dia 1 de Junho.

Depois da antestreia na 2.ª Mostra de Cinema: Casa da Imprensa / Ideal, os documentários Uma Vida Alemã (2016), de Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer e Florian Weigensamer, e Quem Escreverá A Nossa História (2018), de Roberta Grossman, chegam finalmente ao público no dia 1 de Junho. A ocasião marca a reabertura de portas do cinema lisboeta, encerrado desde o começo do surto de Covid-19.

Uma Vida Alemã, premiado em inúmeros festivais e adaptado ao teatro, retrata a vida da secretária de Goebbels, Brunhilde Pomsel. A mulher, aqui com 105 anos, trabalhou como secretária, estenógrafa e dactilógrafa do Ministro de Propaganda Nazi, ainda que se descreva como "uma figura secundária e sem interesse na política".

Quem Escreverá A Nossa História conta-nos como, em Novembro de 1940, dias depois de os Nazis terem encerrado 450.000 judeus no Gueto de Varsóvia, um grupo secreto de jornalistas, académicos e líderes da comunidade decidiu ripostar.

Ambos os documentários tinham estreia planeada para Maio, mês em que se assinala o final da Segunda Guerra Mundial na Europa, e chegam agora ao ecrã do Cinema Ideal. Os bilhetes terão preço único de 5 euros e deverão ser reservados por telefone (21 099 82 95) ou por e-mail (cinemaideal@cinemaideal.pt).

