Cinema São Jorge comemora 75 anos com várias sessões gratuitas

A 24 de Fevereiro, o Cinema São Jorge faz 75 anos de vida. Nesse mesmo dia, terá lugar o espectáculo que dá o pontapé de saída de uma programação especial – e gratuita – que se irá prolongar até 2 de Março. Um cine-concerto que junta o filme A Quimera do Ouro, de Charlie Chaplin, à Lisbon Film Orchestra.

É na Sala Manoel de Oliveira que o Cinema São Jorge começará por partilhar o dia do seu aniversário com um dos grandes clássicos do cinema. A Quimera do Ouro, uma obra-prima do cinema mudo, assinala por sua vez o 100.º aniversário, e o filme será exibido pelas 21.00 de 24 de Fevereiro, com a partitura original a ser tocada ao vivo pela Lisbon Film Orchestra. Uma das muitas comédias com Charlot (o famoso “Vagabundo” interpretado pelo cineasta nos seus filmes mudos), que desta vez se torna um prospector de ouro no Alasca, perdendo-se no meio de uma tempestade.



Os cinco restantes filmes em exibição fazem parte da história do Cinema São Jorge e três deles terão uma espécie de segunda oportunidade nesta casa. Tratam-se de filmes que por aqui passaram, mas em versões cortadas pela censura. É o caso de Roma (1972), de Federico Fellini, com exibição marcada para 27 de Fevereiro; A Grande Evasão (1963), de John Sturges, a 28 de Fevereiro; e Um Violino no Telhado (1971), de Norman Jewison, para ver a 1 de Março, sempre na Sala 3, às 21.00.

Depois da censura veio a liberdade e, com ela, O Último Tango em Paris (1972), filme erótico de Bernardo Bertolucci que chegou a Portugal apenas em Agosto de 1975. E ficou em cartaz durante seis meses, com muitas sessões esgotadas. A reposição acontece a 25 de Fevereiro, também às 21.00 na Sala 3. Por fim, a 2 de Março, pelas 16.00, o Cinema São Jorge recebe um dos filmes que marcou o seu ano de abertura: Um Dia em Nova Iorque (1949), que juntou Frank Sinatra e Gene Kelly.

Fora da tela

Nem só na tela vive a programação deste aniversário e para 1 de Março, às 15.00, está planeada uma visita guiada aos bastidores do Cinema São Jorge. E a 1 e a 2 de Março, pelas 10.00, terá lugar a Oficina STOP! Animação!, destinada aos mais novos. Uma actividade do Afim de Filmes, projecto educativo do Cinema São Jorge, habitualmente reservada às escolas, onde será dada a conhecer a técnica de animação. Em grupos, os participantes poderão criar o seu próprio filme em stop motion, com recurso a materiais fornecidos pela equipa do cinema.

Todas as sessões e actividades são gratuitas. Para garantir lugar numa das sessões de cinema programadas terá de levantar o bilhete no próprio dia, na bilheteira do Cinema São Jorge, enquanto que a inscrição na visita guiada e oficinas terá de ser feita através do email projetoeducativo@cinemasaojorge.pt.

