Clássicos da Carris regressam às ruas de Lisboa em Setembro

Mais de uma dezena de eléctricos e autocarros do Museu da Carris vão regressar às ruas de Lisboa, para assinalar os 152 anos da empresa de transporte público. No próximo dia 21 de Setembro, o Desfile dos Clássicos, que nesta edição marca também os 25 anos do museu, vai partir da Estação de Santo Amaro, seguir até Algés e regressar a Santo Amaro, em dois horários distintos: 10.30 e 16.00.

“Esta é uma oportunidade única para regressar ao início do séc. XX, a bordo do Eléctrico Salão Aberto nº 283, do Eléctrico Salão Fechado nº 330, do Eléctrico nº 444 ou do T1. É também possível viajar no Eléctrico nº 535, um dos primeiros eléctricos construídos pelas oficinas da Carris, ou conhecer o Eléctrico nº 802, que esteve ao serviço na cidade de Lisboa quando os elétricos eram o transporte público de eleição”, lê-se em comunicado da Carris, que revela ainda a estreia do Eléctrico nº 741, um emblemático de 1947.

Museu da Carris

Na mesma nota, destacam-se ainda os eléctricos temáticos com elementos e técnicas nacionais tradicionais, como a cortiça, a tapeçaria de Arraiolos e os bordados da Madeira; o autocarro nº 301, que tem dois pisos e entrou em funcionamento em 1957; e ainda o autocarro nº 1001, um clássico laranja de 1975. Mas o melhor é que há sempre vários lugares para preencher com visitantes. Estão ainda previstas actuações da Banda da Carris antes de cada passeio, encenações e outras surpresas.

A venda de bilhetes (10€/pessoa) para o Desfile será exclusivamente realizada pela bilheteira online BOL, através de uma página dedicada ao Desfile dos Clássicos do Museu, onde encontrará os horários e respectivos veículos disponíveis.

Estação de Santo Amaro. 21 Set, Sáb 10.30/ 16.00. 10€

