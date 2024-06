A actriz e cantora Cláudia Raia vai estar em cena em Lisboa e no Porto, no próximo ano, com a peça Menopausa, sobre o fim permanente das menstruações, da ovulação e da fertilidade, e como isso afecta as mulheres. A estreia está marcada para 29 de Janeiro.



Como é que a menopausa é vivida pelas mulheres? Foi esta a pergunta que guiou a conferência desta quarta-feira, no Teatro Tivoli BBVA, na qual Cláudia Raia revelou a peça que viria apresentar aos palcos nacionais. Segundo um estudo promovido em Portugal pela Return On Ideas, que contou com cerca de 100 mulheres, entre os 45 e os 60 anos, entre Maio e Dezembro de 2023, 64% das mulheres em perimenopausa ou em plena menopausa sentem estar numa fase de vida má ou muito má, nove em cada dez tem sintomas de mal-estar, e a sexualidade é uma das grandes vítimas da menopausa, com efeitos na saúde mental pouco conhecidos.

Com texto de Ana Tolledo e encenação do actor e bailarino Jarbas Homem Mello, que também subirá a palco, Menopausa, que estreia no Tivoli BBVA e passará ainda pelo Coliseu do Porto, retrata situações vividas por mulheres com mais de 50 anos, através de cenas curtas e números musicais com várias personagens. As cenas, esclarece-se em comunicado, “reflectem as inquietações, angústias, sonhos e desejos impactados pela maturidade e pela incontornável menopausa”.

Célebre pelas suas performances na televisão e no teatro musical desde o início da década de 1980, Cláudia Raia, também conhecida como “rainha dos musicais”, é uma premiada actriz, cantora e produtora, tendo começado a sua carreira como bailarina. Ainda adolescente, dançou profissionalmente nos Estados Unidos e na Argentina. Na televisão, estreou-se na Globo em 1984, ao lado de Jô Soares, no programa humorístico “Viva o Gordo”. Um ano depois, em 1985, fez a sua primeira novela, Roque Santeiro, e desde então nunca mais parou.

+ Se não for pelo telhado, até o vale de um rio pode ser uma casa