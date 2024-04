Claustros de São Vicente vão ter ‘Quadros vivos de Caravaggio’ para ver

Cabe ao Mosteiro de São Vicente de Fora acolher nos seus claustros as seis sessões de 2024 do espectáculo "Quadros vivos de Caravaggio", encenado por Ricardo Baceló e interpretado por cinco actores, ao som da Missa em Si menor de Johann Sebastian Bach. A primeira apresentação desta produção portuguesa foi feita em 2019 e regressou aos palcos (ou aos claustros) em 2022 e 2023, anos em que passou por várias cidades. Agora está de volta a Lisboa.

O trabalho técnico e artístico da iluminação do espectáculo é precioso: consegue reproduzir o característico chiaroescuro dos quadros de Caravaggio, um efeito luminoso que ficou conhecido por tenebrismo, devido ao fundo escuro de onde sobressaem as figuras representadas. Em palco, formam-se e dissolvem-se 21 quadros, com um intervalo de neutralidade dos actores entre cada cena que deixa o público em expectativa. Ressurreição de Lázaro, A Decapitação de João Baptista, Madalena Arrependida e Enterro de Santa Lúcia são alguns deles, num espectáculo com 60 minutos de duração.

©Sem Asa, Lda Madonna di Loreto de Caravaggio

Caravaggio nasceu em 1571 e foi um precursor do Barroco. Teve uma breve e turbulenta existência, envolvendo-se frequentemente em rixas (chegando a matar um nobre) e tendo que andar em fuga, de cidade em cidade. Morreu aos 38 anos em parte incerta. São as pessoas dessa sua vida passada em bas-fonds que aparecem nas telas, que são de temática maioritariamente religiosa, o que causou algum escândalo. Também a reprodução realista dos seus modelos, mendigos e prostitutas, sem medo da fealdade, em vez de representar idealizações, foi provocadora. Tecnicamente, a iluminação única dos seus quadros, de fundo extremamente escuro a contrastar com pontos fortes de luz é uma marca distintiva da sua pintura, chamada posteriormente de tenebrismo. É precisamente esta capacidade de mimetizar a iluminação dos quadros de Caravaggio que tem sido elogiada neste espectáculo.

Quadros vivos de Caravaggio. Mosteiro de São Vicente de Fora. 22 a 26 de Maio (Qua-Dom) 21.30. Sábado 25 de Maio também às 18.00. Bilhetes no local, 25€, ou online (+1,75€)

