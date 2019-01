Clube de Futebol Unidos da Glória pode perder a sede

Imóvel foi comprado por empresa ligada ao alojamento local. Anterior proprietária era a Junta de Freguesia da Alpendorada, no Marco de Canaveses.

Quem avança a notícia é o jornal O Corvo que apesar da marcação cerrada não conseguir falar com o novo proprietário do imóvel que inclui este clube fundado em 1976. Já nós batemos com o nariz na porta quando hoje pelas 14h30 tentámos falar com o presidente do clube, José Soares, ou quanto tentámos ligar para o telefone fixo do clube. E batida é a história que pode ditar o fecho de mais uma associação da cidade.

Está longe de ser a associação mais dinâmica da cidade, mas embora não tenha uma agenda cultural ou desportiva relevante acaba por ser o refúgio e o ponto de encontro de uma comunidade de moradores que continua a resistir à pressão imobiliária na zona da Avenida da Liberdade.

Fotografia: Manuel Manso

Segundo O Corvo, em causa está a venda do prédio, em Julho de 2018, a uma imobiliária chamada Eagleplanet, fundada em 2017 e com actividades ligadas ao alojamento local.

O anterior senhorio era a Junta de Freguesia da Alpendorada, no Marco de Canaveses, e os inquilinos não souberam a tempo que o imóvel seria vendido, perdendo a possibilidade de pelo menos pensar em exercer um direito de preferência. No meio do imbróglio foram ainda informados pela CML que teriam de sair para serem feitas obras, uma vez que uma vistoria ao edifício denunciou sinais de insalubridade, mas até agora ninguém apareceu para iniciar as obras.

Rua da Glória, 62