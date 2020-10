Clube dos Poetas Vivos está de volta ao Teatro D. Maria II

A primeira sessão da nova temporada presencial do Clube dos Poetas Vivas realiza-se já na próxima terça-feira, 20 de Outubro, às 19.00, no Teatro Nacional D. Maria II. O poeta convidado é José Carlos Barros, antigo deputado da Assembleia da República Portuguesa e vencedor do Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama em 2009, com o livro Sete Epígonos de Tebas.

“A leitura de poemas [de José Carlos Barros] estará a cargo dos actores Nuno Pinheiro e Sofia Dinger”, lê-se em comunicado da iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e da Casa Fernando Pessoa, que funciona desde 2016 com a coordenação de Teresa Coutinho.

Até ao final do ano, estão programadas mais duas sessões: uma a 3 de Novembro, com Tatiana Faia, autora de Lugano (2011) e teatro de rua (2013); e outra a 15 de Dezembro, com Raquel Lima, autora de Ingenuidade Inocência Ignorância (2019), lançado pelas editoras BOCA e Animal Sentimental num formato que inclui áudio narrado pela própria e acompanhamento musical de Yaw Tembe.

O Clube dos Poetas Vivos acontece uma vez por mês, sempre às 19.00 de terça-feira, no D. Maria II. Devido às novas regras de segurança, as sessões realizam-se agora no Salão Nobre Ageas, onde é possível receber mais espectadores, respeitando todas as regras de distanciamento. A entrada é livre, mediante levantamento de bilhete na bilheteira do teatro uma hora antes do início de cada sessão.

Teatro Nacional D. Maria II. Praça Dom Pedro IV. Ter 19.00. Grátis, mediante levantamento de bilhete.

+ Os poetas que escreveram sobre Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana