Colectividades e artistas portugueses juntos pelo Líbano na Casa do Comum

Três semanas depois de assinar um cessar-fogo com o Hezbollah, e quase dois meses depois de ter invadido o Líbano pela sexta vez em menos de 50 anos, Israel continua a bombardear o país. Para alertar para mais esta violação da lei internacional pelo estado sionista – e angariar fundos – várias colectividades e artistas portugueses vão reunir-se a partir das 15.00 de domingo, 22 de Dezembro, na Casa do Comum.

O programa Beirut, Ya Habibti – Beirut, Meu Amor inclui concertos e DJ sets, sessões de cinema, workshops, leituras, conversas e uma feira. Também vão ser servidas refeições. Entre as colectividades nacionais envolvidas nesta jornada solidária está a associação MUTIM, que abre a tarde com uma mostra de curtas-metragens libanesas, seguida de uma conversa; a ADR “O Relâmpago”, que organiza um torneio de xadrez; o Espaço Arroios, que dinamiza uma feira gráfica; a cantina social À Mesa, que vai cozinhar um jantar com vegetais doados pela Fruta Feia; ou a Rádio Quântica.

“A jornada solidária para o Beirut Synthesizer Center é um esforço colectivo para angariar fundos para este centro cultural comunitário de base na capital do Líbano”, explicam os organizadores. “Desde o começo dos bombardeamentos em curso, [o Beirut Synthesizer Center] transformou as suas instalações num centro de crise, recolhendo e distribuindo ajuda de emergência e colaborando com escolas que foram transformadas em abrigos para pessoas deslocadas.”

Música e intervenção

Das cinco da tarde à meia-noite, não se vai parar de ouvir música na Casa do Comum. Kali Fawaz abre a pista, mas a partir das 18.00 é Xitãozinho quem toma conta da mesa de mistura. Segue-se, depois de uma leitura de poesia por Duda Las Casas (19.00), uma breve actuação da flautista, improvisadora e compositora portuguesa Violeta Azevedo, pelas 19.30. Durante a hora de jantar, a banda sonora vai ser escolhida por Taborita, e depois há concertos do Coro dos Anjos e do rocker Ola Haas. A fechar a noite, há DJ sets de Bikini Pill, Cherry Knot e da equipa da Rádio Quântica.

O programa inclui ainda um workshop de animação em cinegraf – desenhos em movimento com um projector dos anos 70 – ministrado pela ilustradora Júlia Barata. Ao longo de toda esta jornada, estará também em exibição permanente a vídeo-instalação Which racism do you come from?, da mesma autora.

“Não será barrada entrada a ninguém”, segundo a organização. No entanto, é sugerido fazer uma doação de pelo menos 5€ à entrada (ou 9€, com jantar incluído). Idealmente, em numerário.

Casa do Comum. 22 Dez (Dom). 17.00. Entrada livre; contribuição sugerida: 5€-9€

